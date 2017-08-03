Altay'dan Yıldıray tepkisi

ALTAY yönetimi, 10 Temmuz'dan bu yana takımla antrenmanlara çıkan Yıldıray Koçal'ı, son anda satmaktan vazgeçen Ankara temsilcisi Keçiörengücü'ne tepki gösterdi.

100 bin TL bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanmasına rağmen golcü futbolcuyu bir diğer Ankara takımı Bugsaşspor'a veren Keçiörengücü'nün spor ahlakına aykırı davrandığını savunan yönetim yaptığı açıklamada, "Sporda ahlak meşalesini yakan bir kulüp olarak Yıldıray'ı, baskı altına alıp, iyi niyeti suistimal ederek transferini engelleyen Keçiörengücü'nü kınıyor, Yıldıray Koçal'a başarılar diliyoruz" ifadesini



Transferin çıkmaza girmesiyle Ankara’ya dönmek zorunda kalan Yıldıray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyah beyazlılara veda ederek şu ifadelere yer verdi:



"Altay Spor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Çok sıkıntılı bir hafta geçirdim. Büyük hedefler ile geldiğim Altay'dan iki kulübün anlaşamaması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım. Büyük Altay ailesine, bana çok samimi yaklaşan herkese teşekkür ediyorum. Bu sıkıntıları yaşatanları da Rabbim'in adaletine bırakıyorum." Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Yıldıray'ın ayrılışına üzüldüklerini ancak takımına da güvendiğini dile getirdi.





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