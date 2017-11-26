Altay fırsat tepti 3-3

Erkan Kart-TFF 2. Altay'ın gollerini Furkan (2) ve Maksut kaydederken, Maksut 50. Dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekibin gollerini ise Harun ve İskender (2) attı. Bu sonuçla Altay puanını 28 yaparken, Başkent temsilcisi 22 puana yükseldi. Maçın uzatma dakikalarında Altaylı taraftarların bir bölümü teknik direktör Cüneyt Biçer'i istifaya davet ederken, bazı Altaylılar bu protestoya ıslıkla karşılık verdi.



Maç dakikaları:

15. Dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde arka direkte topla buluşan Harun, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

25. Dakikada Ferhat'ın uzun pasında Bugsaşsporlu Yavuzhan'ın ıskaladığı topla sağdan ceza sahasına giren Furkan, şık bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1.

35. Dakikada Altay atağında sağdan Muharrem Ozan yerden kesti, kaleci Oğuz'un kolunun altından kaçırdığı topu arka direkte Maksut boş kaleye gönderdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

50. Dakikada Bugsaşspor ceza sahasında Eyüp, Altaylı Hüsamettin'i indirdi. Hakem Serkan Ergün penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Maksut topu kaleci Oğuz'a nişanladı.

54. Dakikada Muharrem Ozan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Furkan, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi oğuz’u mağlup etti: 3-1.

65. Dakikada Bugsaşspor'un kazandığı korner atışında Altay kalecisi Egemen'in elinden kaçırdığı topu İskender öndireğin dibinde filelere yolladı: 3-2.

72. Dakikada sağdan ceza sahasına giren İskender, topu kaleci Egemen'in üzerinden usta işi bir vuruşla filelere yolladı: 3-3.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince maç 3-3 beraberlikle bitti.



STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Murat Taşçıkar (xx), Mehmet Can Küçük (xx)

ALTAY: Egemen (x)- Mustafa (xx), Murat Türkkan (x), Hayrullah (xx), Serkan (xx), Atakan (x) (Dk. 83 Fatih), Ferhat (xx), Maksut (xx), Furkan (xxx), Hüsamettin (xx) (Dk. 67 İbrahim Akın xx), Muharrem Ozan (xx) (Dk. 77 Doğan x)

BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx)- Mahmut (xxx), Gürkan (x) (Dk. 57 Raşit xx), Eyüp (x), Yavuzhan (x), Samet (xx), Selman (x) (Dk. 46 Yıldıray x), Sinan (xx), Harun (xxx), Sertaç (xx) (Dk. 83 Kerem), İskender (xxx)

GOLLER: Dk. 25 ve Dk. 54 Furkan, Dk. 35 Maksut (Altay), Dk. 15 Harun, Dk. 65 ve Dk. 72 İskender (Bugsaşspor)

SARI KARTLAR: Serkan, Maksut, Muharrem Ozan, Ferhat (Altay), Samet, Gürkan (Bugsaşspor)



