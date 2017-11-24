Altay'ın acı günü!

Altay'a futbolculuk, antrenörlük, altyapı koordinatörlüğü gibi görevlerde 60 yıldan fazla hizmet veren Ali Rıza Şenol'un dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi siyah-beyazlı camiada büyük üzüntüye neden oldu

6 yıldır alzheimer hastası olan Ali Rıza Şenol, 76 yaşında vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 1967'de Türkiye Kupası'nı ilk kez kazandığı takımda yer alan sembol isimlerimizden Ali Rıza Şenol'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Rıza Şenol'a Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak.

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