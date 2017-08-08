Altay'ın eski futbolcuları kapıldı

İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay'da geçen sezon play off şampiyonu olan kadrodan elenen futbolcular, diğer kulüpler tarafından kapıldı

Siyah beyazlı ekipte kupa sevinci yaşayan isimlerden orta saha Yolcu Mansız, Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'la anlaştı. Sol bek Yiğit, 2'nci Lig'de yer alan Fethiyespor'a; kaleci Serkan, Sivas Belediyespor'a; ön libero Emre Tokatspor'a transfer oldu. Stoper Erhan ise İzmir ekibinin geçen sezon 3'üncü Lig play off yarı finalde elediği Çorum Belediyespor'un yolunu tuttu.



Siyah beyazlılarda kiralık listesine konulan isimlerden forvet Hasan deneyim kazanması için Kırıkhanspor'a, stoper Çağrı ise Utaş Uşakspor'la gönderildi. Geçen sezon başında kadro dışı bırakıldıktan sonra sezon sonunda sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Fatih, Turgutluspor'la el sıkıştı.



Öte yandan Altay, Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında yarın saat 18.00'de Yeni Orduspor'la karşılaşacak. Altay, kampta 12 Ağustos'ta Afjet Afyonspor'la, 14 Ağustos'ta ise Kocaeli Birlikspor'la özel sınavlara çıkacak.

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