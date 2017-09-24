Altay'ın zirve yürüyüşü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 6-1 mağlup ederek 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 10 puanlı Altay, "Zirve yarışında ben de varım" dedi. Geçen hafta evinde Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu kaptıran siyah-beyazlılar, bu kez Nazilli'yi gol yağmuruna tutarak zirve inadını sürdürdü

İzmir ekibi adına penaltıdan attığı golle gol perdesini açan kaptan Murat Uluç, toplam gol sayısını 3'e çıkardı. İlk kez ilk 11'de şans bulan ön libero Ferhat, rakip fileleri 2 kez sarstı. Skora katkı sağlayan isimlerden Maksut toplamda 3 gole ulaşırken, Atakan ve Hüsamettin bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.



Daha önce Nazilli Belediyespor'u 29 Eylül 2013'te deplasmanda 5-0 mağlup eden Altay, geçen sezon 3. Lig'de Play-Off'lar öncesi son maçında Beylerbeyispor'u evinde 6-1 yenmişti. İzmir ekibinden önce iki farklı dönemde çalıştırdığı Nazilli Belediyespor'a bu kez rakip olan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Rakibi iyi analiz etmiştik. Oyun şablonumuz oturuyor. 5-0'dan sonra oyunu rölantiye aldık. Skor daha farklı olabilirdi. Gol yemememiz gerekirdi, ben gol yemeyi sevmiyorum. Bunu alışkanlık edinmeliyiz. Daha disiplinli oynamalıyız. Genel anlamda forma giyen tüm futbolcularımız istediklerimizi yerine getirdi" diye konuştu.

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