Altay taraftarı kendi stat projesini çizdi

Alsancak Stadı'nın yeniden inşa edilmesiyle ilgili yasal prosedür tamamlanıp ihale aşamasına gelinirken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taslak projesini beğenmeyen Altaylı taraftarlar, kendi hazırladıkları taslak projeyi Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na verdiler

Grafik ve tasarımcı Emrah Altay'ın revize ettiği yeni taslak projede, bakanlık tarafından daha önce tek kat olanak planlanan Şehitler Caddesi'ne bakan kuzey cephesindeki idari bina yeniden 3 kata çıkarılırken, en alt katta da Türk Futbol Tarihi Müzesi, Altay Store ve kulübe gelir getirecek diğer mağazalar bulunuyor.



Siyah ve beyazın yoğun kullanıldığı yeni projede, güney cephesine konumlandırılan kale arkası tribün dikkati çekti. Stadın yıkılmadan önceki eski halinde ve bakanlığın elindeki projde yer almayan kale arkası tribünün tesise bütünlük kazandıracağını savunan taraftarlar, "Kulübümüzün, İzmir'in ve Türk futbolunun en önemli anlarına tanıklık etmiş bu tesis yeniden canlanırken, bizlerin talepleri de dikkate alınmalı. Ön cephedeki binanın üç kata çıkması, kale arası tribünü, yeni çatı sistemi ve diğer bazı küçük detaylar gözardı edilmemeli. Ortak akılla hareket ederek her şeyin daha güzel olacağına inanıyoruz" dediler.



EKMEKÇİOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ



Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nde gerçekleşen sunumda taraftarların hassasiyetine teşekkür eden Başkan Özgür Ekmeçioğlu, şunları söyledi:



"Ankara'da gerçekleşen ve projenin detaylı olarak bize aktarıldığı toplantıda beklentilerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'e aktardık. İsmi Altay ile özdeşleşen Alsancak Stadı'yla ilgili kesin projenin en kısa zamanda hazırlanıp, inşaatın 2017'de başlayacağı müjdesini aldık. Proje Mimarı Alper Aksoy'u önümüzdeki günlerde İzmir'e davet ederek yerinde etüt ve tadilat çalışmaları yaparken, taraftarlarımızın beklentilerini de aktaracağız. Camiamız ve İzmir'e yakışır bir stat için temaslarımız sürecek."