Haber Kaynağı: DHA

Son olarak 26 Ekim 2013'te Altay'ın evinde Bayrampaşa'yı 4-0 yendiği müsabakada takımının ilk golünü kaydeden Murat Uluç, 1043 gün sonra aynı mutluluğu tattı.2013-14 sezonunun devre arasında Altay'dan Aydınspor 1923'e transfer olan Murat, 2014-15'te Hatayspor, geçen sezon da Bandırmaspor'da oynamıştı.Siyah beyazlı formayla 2012-13 sezonunda 4 gol atan, 2013-14'te ise yarım sezonda rakip fileleri 9 kez havalandıran Murat Uluç ilk haftada 2 gol kaydederek bu sezon da çtakımının en önemli silahlarından biri olacağını kanıtladı.Oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış alan Murat Uluç, maç sonunda taraftara "Üçlü" çektirerek gönüllerde taht kurdu. Takım kaptanlığını üstlenen 35 yaşındaki usta forvet, futbol hayatının son dönemlerine yaklaşmasına rağmen performansıyla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı.