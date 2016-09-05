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    • Altay'da Murat'ın 2 gol sevinci

    Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk maçında 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup eden Altay'da 2 golün sahibi santrfor Murat Uluç, siyah beyazlı forma altında üç sezon sonra gol atma sevincini yaşadı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:12
    Altay'da Murat'ın 2 gol sevinci
    Son olarak 26 Ekim 2013'te Altay'ın evinde Bayrampaşa'yı 4-0 yendiği müsabakada takımının ilk golünü kaydeden Murat Uluç, 1043 gün sonra aynı mutluluğu tattı.

    2013-14 sezonunun devre arasında Altay'dan Aydınspor 1923'e transfer olan Murat, 2014-15'te Hatayspor, geçen sezon da Bandırmaspor'da oynamıştı. 

    Siyah beyazlı formayla 2012-13 sezonunda 4 gol atan, 2013-14'te ise yarım sezonda rakip fileleri 9 kez havalandıran Murat Uluç ilk haftada 2 gol kaydederek bu sezon da çtakımının en önemli silahlarından biri olacağını kanıtladı.

    Oyundan çıkarken tribünlerden büyük alkış alan Murat Uluç, maç sonunda taraftara "Üçlü" çektirerek gönüllerde taht kurdu. Takım kaptanlığını üstlenen 35 yaşındaki usta forvet, futbol hayatının son dönemlerine yaklaşmasına rağmen performansıyla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

     
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 3üncü, Lig, 1inci

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