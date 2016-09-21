Haber Kaynağı: DHA

Altyapı organizasyonlarında 3 ay sonra 10 yılı tamamlayacağını dile getiren Özkan, "Bu süreyi tamamladıktan sonra transfer parası ödeyerek kurulacak bir ekiple devam etmek istemiyorum. Ben sahada terinin son damlasına kadar coşkulu, tempolu, cesur bir takım görmek istiyorum. Şu anda bu çocukları yetiştiriyorum, 2017'den itibaren öz kaynağımızdan çocuklarla devam edeceğiz" dedi.A takıma transfer edilerek gelen futbolculara teşekkür ettiğini belirten Seyit Mehmet Özkan, "Onlara 'Sizler görevinizi yerine getirebildiğiniz kadarıyla getiriyorsunuz. Kalan 13 maçta inşallah çok iyi sonuçlar alırsınız. Hepinizi ara transferde istediğiniz kulüplere gönderirim' dedim. Kovarım demedim. Sonuçta Futbol Federasyonu'na mukavelelerini göndermişiz, birbirimize bağlıyız. Sporcu 'Kulüp bulamadım' derse, ben neyse gereği, yükümlülüğümü yerine getireceğim" diye konuştu.Göztepe maçının ikinci yarısındaki oyundan, Bandırmaspor karşılaşmasının tümünden memnun olmadığını belirten Özkan, "Coşkusuz, temposuz, durarak oynuyorlar. Olmaz öyle şey. Futbol durarak oynanmaz. Herkes hızlı olacak. Sabah kalkıyoruz, öküzün boynuzlarına yapışıyoruz. Akşama kadar mücadele edip öküzü yere devirip evimize gidiyoruz. Haram para kazanmıyoruz. Alnımızın akıyla kazanıyoruz, bu paraların çarçur edilmesine göz yumamayız. Allah yolumuz rast getirmez" yorumu yaptı.