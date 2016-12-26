Altınordu beraberliğe sevindi

Erkan Kart-TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Altınordu, geriye düştüğü karşılaşmayı 1-1'lik skor ile tamamladı.
Maçtan dakikalar
3. Dakikada soldan ceza sahasına gönderilen topu Fatih Aktay kafayla arka direğe indirdi. Sertaç Çam gelişine vurdu. Top üstten az farkla dışarı çıktı.
6. Dakikada Kenan Karışık ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, direği sıyıran top auta çıktı.
32. Dakikada Ümraniyespor ceza sahası karıştı, Umut Sözen ve Fatih Aktay’ın vuruşlarında top savunmada kaldı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top Fatih Aktay’ın sırtına çarptı, Mehmet Sedef son anda ayak koyup tehlikeyi uzaklaştırdı.
33. Dakikada Steve Beleck'in sağ kanattan yaptığı ortayada Serdar topu filelere yolladı. 0-1
38. Dakikada Umut Sözen’in kornerinden gelen topu Sinan Osmanoğlu kafayla arka direğe aşırttı, Arif Morkaya direk dibinden topu dışarı attı.
70. Dakikada Altınordu ceza sahasına sol çaprazdan giren Beleck içeriye çevirdiği anda araya giren Erdoğan Yeşilyurt son anda topa ayak koyup tehlikeyi önledi.
71. Dakikada Umut Sözen’in ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Üstün Bilgi döndü vurdu, top üstten dışarı çıktı.
74. Dakikada Arif'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top üst direkte patladı. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
80. Dakikada kornerden gelen top Sinan Osmanoğlu’nun kafasından sekip arkaya düştü. Arif Morkaya boşta kalan topu kaleye gönderdi ve skoru belirledi . 1-1
Stat: Bornova
Hakemler: Çağatay Şahan, Deniz Turgut, Kamil Çetin
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Kenan Karışık (Serkan Göksu dk. 78), Umut Sözen, Fatih Aktay (Üstün Bilgi dk. 64), Sertaç Çam(Erdoğan Yeşilyurt dk. 62 ), Arif Morkaya, Abdulkadir Parmak, Yusuf Abdioğlu, Emre Kara
Yedekler: Berke Özer, Seydi Kayasoy, Kerim Alıcı, Barış Alıcı
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar (Mücahit Albayrak dk. 90+2), İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu (Tarık Tekdar dk. 72), Steve Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Emircan Altııntaş
Yedekler: Metin Erol, Abdullah Halman, Bahadır Taşdelen, Ömer Tunç, Mehmet Öztonga
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Serdar Özbayraktar (dk. 34) (Ümraniyespor), Arif Morkaya (dk. 80) (Altınordu)
Kırmızı kart: Merthan Açıl (dk. 80) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Timur Temeltaş, Erol Yükseker, Burak Oğur, İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Arif Mokaya, Sinan Osmanoğlu, Emre Kara (Altınordu)