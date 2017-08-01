Altınordu'da Eroğlu'na geniş yetkiler geliyor

Altınordu yönetimi, teknik direktörlük görevinde 6'ncı sezonuna girmeye hazırlanan Hüseyin Eroğlu'na geniş yetkiler vermeye hazırlanıyor

Altınordu'da Eroğlu'na geniş yetkiler geliyor

Şu ana kadar Altınordu çatısı altındaki tüm ekiplerin başında “Birinci Teknik Direktör" unvanıyla görev yapan Eroğlu'nun yeni dönemde, Başkan Seyit Mehmet Özkan, Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez'le birlikte İcra Kurulu'nda yer alacağı bildirildi.

Öte yandan Hüseyin Eroğlu'nun bu pozisyona getirilmesiyle, genel kaptan olarak görev yapan Sedat Gündoğdu ile yollar ayrıldı. A Takım kadrosuna giremeyen genç futbolcuların aynı sistemle eğitimlerine devam edecekleri bir kulüple ortaklık anlaşması yapılması halinde Başkan Özkan, Sedat Gündoğdu'ya bu sistemin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi görevini teklif edecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #hüseyin eroğlu
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