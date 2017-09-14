Altınordu'da kırmızı kart gören Erdoğan'a uyarı ve ceza

Maçın 52'inci dakikasında topsuz alanda Petrucci'ye yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan gurbetçi futbolcu, önce takım arkadaşları daha sonra ise teknik heyet tarafından uyarıldı. Karşılaşmanın ardından takımın deneyimli futbolcuları, sorumsuzca davranması nedeniyle soyunma odasında Erdoğan'a tepki gösterdi.Kaynak: DHA
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da sol kanat oyuncusuna, "Sinirlerine hakim olman gerekiyor. Aynı hatayı bir daha tekrarlamanı istemiyorum" diyerek uyarıda bulundu. Yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuya para cezası vereceği öğrenildi. Direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle en az 2 maç ceza alacak Erdoğan'a, minimum 5 bin TL ceza verilmesi bekleniyor.
Ligin ilk haftasında deplasmandaki 2-0'lık Elazığspor galibiyetinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Erdoğan, Ankaragücü ve Balıkesirspor maçlarında yedek soyundu.
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