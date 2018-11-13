Altınordu'da Mehmet Enes'e tam not

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalan Altınordu'da bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı bulan stoper Mehmet Enes Sığırcı, sergilediği performansla teknik heyetten tam not aldı

Altınordu'da Mehmet Enes'e tam not
13 Kasım 2018 Salı 14:22

Kırmızı kart cezalısı kaptan Hasan'ın yokluğunda defansta görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kalarak rakip forvetlere göz açtırmadı. Geçen sezon Manisaspor'da sol diz çapraz bağı yırtılması nedeniyle 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Enes, sezon başında transfer olduğu Şeytan'da tamamen iyileşerek eski günlerine döndüğünü gösterdi.


Kaynak: DHA
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