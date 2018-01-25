Altınordu'da Murat'a tam not

Genç sağ bek Kerim Alıcı'nın sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve son olarak Elazığspor randevularında teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından defansa çekilen deneyimli futbolcu hücumda olduğu gibi savunmada da kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Sezonun ilk yarısında 6 asist, 1 golle takımına katkı sağlayan 26 yaşındaki oyuncu Altınordu'nun jokerlerinden biri oldu. Sağ bek Uğur'u bu sezon stoper olarak görevlendiren Hüseyin Eroğlu, defansın sağında Murat'ı tercih ediyor.
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