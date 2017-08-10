Altınordu'da yenilere tam not

Murat, özellikle Göztepe ile oynanan hazırlık maçındaki performansı ve attığı golle dikkat çekerken, Akhisar ağlarını da sarstı. Mirkan ise hazır olmamasına rağmen teknik heyetin gözüne girdi.Kaynak: DHA
Murat'ın takıma katıldığı ilk dönemde düşüş yaşadığını ancak yoğun idman programı sonrası toplarlandığını dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, "Murat, 2-3 haftada tempoya ayak uydurdu. Mirkan da lige kadar hazır olacak. Antrenmanlarda çok istekli. İkisi de uzun süredir takip ettiğimiz, kadromuzda görmek istediğimiz isimlerdi. Katkı sağlayacağına inanmadığımız bir oyuncu almayız. Altyapımıza güveniyoruz, forma rekabeti üst düzeyde. Bizim için karakter de en az yetenek kadar değerli" diye konuştu.
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