Altınordu'da yenilere tam not

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi sadece 2 takviye yaparken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'dan aldıkları sağ kanat Murat Uçar ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den kadroya dahil ettikleri gurbetçi golcü Mirkan Aydın'ın transferinde nokta atışı yaptıklarını söyledi

Murat, özellikle Göztepe ile oynanan hazırlık maçındaki performansı ve attığı golle dikkat çekerken, Akhisar ağlarını da sarstı. Mirkan ise hazır olmamasına rağmen teknik heyetin gözüne girdi.

Murat'ın takıma katıldığı ilk dönemde düşüş yaşadığını ancak yoğun idman programı sonrası toplarlandığını dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, "Murat, 2-3 haftada tempoya ayak uydurdu. Mirkan da lige kadar hazır olacak. Antrenmanlarda çok istekli. İkisi de uzun süredir takip ettiğimiz, kadromuzda görmek istediğimiz isimlerdi. Katkı sağlayacağına inanmadığımız bir oyuncu almayız. Altyapımıza güveniyoruz, forma rekabeti üst düzeyde. Bizim için karakter de en az yetenek kadar değerli" diye konuştu.

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