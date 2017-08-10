Altınordu'da yenilere tam not

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi sadece 2 takviye yaparken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'dan aldıkları sağ kanat Murat Uçar ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Preussen Münster'den kadroya dahil ettikleri gurbetçi golcü Mirkan Aydın'ın transferinde nokta atışı yaptıklarını söyledi

Altınordu'da yenilere tam not
 Murat, özellikle Göztepe ile oynanan hazırlık maçındaki performansı ve attığı golle dikkat çekerken, Akhisar ağlarını da sarstı. Mirkan ise hazır olmamasına rağmen teknik heyetin gözüne girdi.
Murat'ın takıma katıldığı ilk dönemde düşüş yaşadığını ancak yoğun idman programı sonrası toplarlandığını dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, "Murat, 2-3 haftada tempoya ayak uydurdu. Mirkan da lige kadar hazır olacak. Antrenmanlarda çok istekli. İkisi de uzun süredir takip ettiğimiz, kadromuzda görmek istediğimiz isimlerdi. Katkı sağlayacağına inanmadığımız bir oyuncu almayız. Altyapımıza güveniyoruz, forma rekabeti üst düzeyde. Bizim için karakter de en az yetenek kadar değerli" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı; Furkan Yıldırım aranıyor
Sonraki Haber
2'inci kattan düşen marangoz öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.