Altınordu'dan gurbetçi atağı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off'u kıl payı kaçırma üzüntüsü yaşayan Altınordu, gelecek yılın çalışmalarını yapmaya başladı. İzmir ekibinin Belçika doğumlu gurbetçi futbolcu Muhammed Mert'i kadrosuna dahil etmek istediği öğrenildi

Altınordu'dan gurbetçi atağı
09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:34

 Forvet arkası ve sağ kanatta görev alabilen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Hollanda 2'nci Ligi takımı Den Bosch'da 39 maçta 7 kez rakip fileleri sarstı. Belçika'nın Genk kulübünün altyapısında futbola başlayan Muhammed, Hollanda'da NEC, Fortuna Sittard, Vikingur takımlarında da oynadı. Türkiye U15 ve U16 milli takımlarında görev alan genç futbolcu, Belçika alt yaş gruplarında da milli formayı terletti.


Kaynak: DHA
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