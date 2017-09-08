Altınordu Kerim Avcı ile anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'la yollarını ayıran eski futbolcusu Kerim Avcı ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kırmızı lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu tecrübeli orta saha oyuncusunu transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil etti

2014-15 sezonunun ikinci yarısında kırmızı lacivertli formayı giyen Kerim 2 yıl aradan sonra yuvaya döndü. 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'de ilk kez Kayseri Erciyesspor'da görev aldı. Kerim Avcı, Balıkesirspor Baltok'ta da oynadı.



Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maçta forma giyen Kerim, 1'inci Lig'de 66 karşılaşmada oynarken, 16 gol attı. Gurbetçi oyuncu Altınordu formasıyla, yarım sezonda 17 müsabakada görev alıp 5 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu'ya dönmekten çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Altınordu, kısa bir süre forma giymeme rağmen çıkış yapmamı sağladı. Mirkan Aydın ve Erdoğan Yeşilyurt gibi arkadaşlarımla yeniden bir araya geleceğim. Gençlerle el ele vereceğim. Bu nedenle tercihimi Altınordu'dan yana kullandım" dedi.



RAKİP LİDER ÇAYKUR RİZESPOR



Ligde ilk 3 maçta 4 puan toplayan Altınordu, yarın evinde 9 puanlı lider Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Müsabaka BeIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak. Ev sahibi ekip taraftarları karşılaşmayı 15 TL, konuk takım seyircisi ise 10 TL karşılığında izleyecek. Kadrosunda eksiği bulunmayan kırmızı lacivertlileri, maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek.