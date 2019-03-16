Altınordu'nun Play-Off inadı

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Altınordu, bu sezon Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbulspor'un ardından Eskişehirspor'u da yenerek üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkaran İzmir temsilcisi 45 puana ulaşarak ilk 6 yarışından kopmadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yaklaşık 20 bin Eskişehirspor taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her futbolcu böyle bir taraftarla oynamak ister. Takımıma 'Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün' dedim. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 6'ya biraz daha yaklaştık. Kalan maçlara daha iyi hazırlanacağız" dedi.

Kırmızı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir dış saha maçında rakip fileleri 4 kez sarstı.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Erkan Akbulut

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - İbrahim Sissokko (Dk. 73 İbrahim Halil), Berkay, Kamal İssah, Milinkovic, Alperen (Dk. 57 Mete), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi, Furgan (Dk. 46 Emre Güral), Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan

ALTINORDU: Erce - Hasan, Mehmet (Dk. 63 Hüseyin Üner), Oğulcan, Muhammed, Kerim, Serdar (Dk. 90 Enes Kubat), Ali Yaşar, Okan Derici (Dk. 61 Berkay) Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu

GOLLER: Dk. 20 İbrahim Sissokko, Dk. 77 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 24 Okan, Dk. 45 Serdar, Dk. 67 Hüseyin, Dk. 70 Kerim Alıcı (Altınordu)

SARI KARTLAR: Issah, Erdal (Eskişehirspor) - Oğulcan (Altınordu)