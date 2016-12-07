Altınordu rakibi çok tanıdık

Türkiye 1'inci Ligi'nde deplasmanda Şanlıurfaspor'a 3-0 yenilerek ilk 6'nın dışında kalan Altınordu, pazar günü Manisaspor'la evinde oynayacağı karşılaşmada tanıdık futbolcu ve teknik adamlarla rekabet yaşayacak

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, daha önce Bucaspor'da yardımcılığını yaptığı Manisaspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar'la, bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki teknik adam, 2014-15'in ilk haftasında 1-1 biten Bucaspor-Altınordu randevusunda ilk kez kozlarını paylaşmış, geçen sezon ise Altınordu, küme düşme acısı yaşayan Karafırtınalar'ın başında olduğu Kayseri Erciyesspor'u 4-2 yenmişti.



Teknik rekabetin yanı sıra geçmiş yıllarda Altınordu'da top koşturan 4 futbolcu, Manisaspor formasıyla eski takımlarına karşı görev alacak. Altınordu'da 2012-13'te 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan Timur Karagülmez, aynı yıl ve bir sonraki sezon 2'nci Lig'de kırmızı lacivertli formayla 2 kez kupa sevincine ortak olan ve şu an Manisa'da kiralık oynayan Ozan Sol, yine 2013-14'teki şampiyonlukla görev alan Mertan Caner Öztürk ve 2014-15'te yarım sezon kiralık olarak kadroda yer alan Bahattin Köse, bu defa Altınordu'ya rakip olacak. Altınordulu Umut Sözen ise 2013-14'te kiralık oynadığı Manisaspor'a karşı ter dökecek.



