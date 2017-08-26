Altınordu, sezonun ilk mağlubiyetini aldı

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk mağlubiyetini alan Altınordu'nun resmi müsabakalardaki 11 maçlık namağlup serisi sona erdi

Geçen sezon son 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden kırmızı lacivertliler, bu sezonun ilk 2 maçında Elazığspor'u 2-0 yenip, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Altınordu, geçen sezon 17 Mart'ta evinde aldığı 2-0'lık Samsunspor yenilgisinin ardından 161 gün sonra ilk kez Balıkesir'de sahadan eli boş ayrıldı. İzmir temsilcisi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyamayınca 4 puanda kaldı.



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, müsabakanın ilk yarısını istedikleri gibi geçirdiklerini belirterek, "Skoru daha da artırabilirdik. Sonuçlandıramadığımız pozisyonlar var. Bunları değerlendirseydik sonuç daha farklı olurdu" diye konuştu.



İkinci 45 dakikada tempoyu artırmayı hedeflediklerini ancak çok pas hatası ve gereksiz telaş yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Bu da genç takım olmanın dezavantajları. Rakibimizde deneyimli futbolcular var. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Balıkesirspor'u tebrik ediyorum. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek tekrar çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.



ÜMİT MİLLİ'YE 3 GENÇ



Altınordu'da bu sezon ilk 11'in değişmez isimleri arasına giren stoper Yusuf Yalçın Arslan, orta saha oyuncusu Alican Özfesli ve kanat oyuncusu Barış Alıcı, Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Üç futbolcu, 31 Ağustos'ta deplasmanda Çekya ile oynanacak özel maçta ve 5 Eylül'de deplasmanda Belçika ile yapılacak 2019 U21 Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmasında görev bekleyecek. Yusuf Yalçın daha önce çeşitli yaş kategorilerinde 32, Alican Özfesli 17 kez ay-yıldızlı formayı giyerken, Barış Alıcı ise ilk defa forma şansı arayacak.