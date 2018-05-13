Altınordu'ya Serkan'dan veda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Serkan Göksu, yeni sezonda yoluna yeni bir kulüpte devam edeceğini açıkladı

İzmir ekibinde 4 sezon forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 31 Mayıs'ta sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletti. Şeytan'da toplam 121 maçta forma giyen orta saha oyuncusu kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmek ve gençlerin önünü açmak amacıyla aldığı ayrılma kararını teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na bildirdi. Serkan Göksu, "Altınordu'da kaptanlık onuruna ulaştım. Üç kez Play-Off'u son maça kadar kovalama heyecanı yaşadım. Artık ayrılık vakti geldi" dedi.

Altınordu'daki misyonunu tamamladığını belirten Serkan, "Bu bir yolculuk. Benim için her anı çok güzel duygularla geçti. 20 yaşında bir genç olarak geldiğim kulübümden deneyimli, kariyerli ve hedefleri olan bir oyuncu olarak ayrılıyorum. Her güzel şeyin bir sonu var. Önemli olan doğru zamanda ve kimseyi üzmeden karar alıp uygulamak. En doğru zamanın ise şimdi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2014'te Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Serkan, 1. Lig'de 111 maçta oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 müsabakada görev aldı, 6 asist yapıp 2 kez gol sevinci yaşadı.