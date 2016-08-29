Haber Kaynağı: DHA

Önceki sezon ilk 7 haftada, geçen sezon ise ilk 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı lacivertli ekip, yeni sezona da sancılı başladı. Play off hedefiyle yola çıkmasına karşına ilk 2 haftada 1 puan alabilen Altınordu, bu maçlarda kalesinde 5 gol görerek savunmada S.O.S. verdi. Derbinin özellikle ikinci yarısında hiçbir varlık gösteremeyen futbolcuların skoru korumak adına zaman geçirmesi ve sık sık kendilerini yere atmaları da Göztepe tribünlerinden tepki gördü.Karşılaşmanın ikinci yarısında Göztepe'ye sayısız gol fırsatı veren kırmızı lacivertli ekipte oyuncular kadar seyircilerin de az olduğu gözlerden kmaçmadı. Atatürk Stadı'ndaki derbide Göztepe'nin açık tribünü tahsis ettiği Altınordu'ya sadece 164 taraftarı destek verdi.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra takımın geriye yaslandığını ve kalelerinde golü gördüklerini, ikinci devrede ise çok pas hatası yaptıklarını belirterek, "İkinci yarıdaki futbolla kazanmak Göztepe'nin hakkıydı. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gündemimizde transfer yok" diye konuştu.Öte yandan karşılaşmada sağ kaval kemiğine darbe alarak sakatlanan stoper Ozan'ın durumu yarın netleşecek.