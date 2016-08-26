Sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen hafta 2-2 sona eren Giresunspor maçında oyuna ikinci yarıda giren deneyimli futbolcunun eski formuna kavuştuğu ifade edildi. Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Kenan'ın, 11'de görev alması halinde Arif'in yedek soyunacağı belirtildi.
Altınordu'da forma giydiği 2006-07 sezonunda 3'üncü Lig'de Göztepe'ye rakip olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılara karşı 10 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak.
Öte yandan sakat Erdoğan'ın yokluğunda sol kanatta Abdülkadir'i görevlendirecek Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, idmanlarda taktiksel çalışmalara ağırlık veriyor. Derbiyi kazanmanın planlarını yapan Eroğlu, savunma oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şeytan'da sakat sağ bek Uğur Arslan kadroda yer almayacak.
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