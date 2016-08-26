26 Ağustos 2016 Cuma
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    • Altınordu'da Kenan formaya yakın

    TFF 1'inci Lig'de pazar günü oynayacağı Göztepe derbisine odaklanan Altınordu'da, Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen ön libero Kenan formaya yakın

    26 Ağustos 2016 Cuma 14:18
    Altınordu'da Kenan formaya yakın
    Sezon öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen hafta 2-2 sona eren Giresunspor maçında oyuna ikinci yarıda giren deneyimli futbolcunun eski formuna kavuştuğu ifade edildi. Antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Kenan'ın, 11'de görev alması halinde Arif'in yedek soyunacağı belirtildi.

    Altınordu'da forma giydiği 2006-07 sezonunda 3'üncü Lig'de Göztepe'ye rakip olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılılara karşı 10 yıl sonra aynı heyecanı yaşayacak.

    Öte yandan sakat Erdoğan'ın yokluğunda sol kanatta Abdülkadir'i görevlendirecek Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, idmanlarda taktiksel çalışmalara ağırlık veriyor. Derbiyi kazanmanın planlarını yapan Eroğlu, savunma oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şeytan'da sakat sağ bek Uğur Arslan kadroda yer almayacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligde, Pazar, Günü

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