Altınordulu Yusuf'a üçlü kıskaç

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç sol bek Yusuf Acer'e Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi

Üç kulübün de genç savunmacıyı transfer etmek için nabız yokladığı ve resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. İzmir ekibinde 2015'te profesyonel olan 21 yaşındaki futbolcunun bonservis ücretinin henüz belirlenmediği ifade edildi. Yönetim de Yusuf'un yeni sezonda Süper Lig'de forma giymesine sıcak bakıyor.

Altınordu'yla sözleşmesi 2019'da sona erecek Yusuf Acer, genç yaşına rağmen 1'inci Lig'de şimdiye kadar 82 karşılaşmada görev aldı. Son olarak 23 Mart'ta Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında İsveç karşısında Ümit Milli Takım'da görev alan Yusuf, U19 Milli Takımı'nda ise ay-yıldızlı formaylı 5 kez terletti. Altınordu, Yusuf'un sözleşmesine bir sonraki transferinden pay alma maddesi de koyduracak. Genç futbolcunun ismi önceki sezon Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılmıştı.