20 Eylül 2016 Salı
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    • Altınordu'ya iyi haber

    Türkiye 1'inci Ligi'nde pazartesi günü evinde lider Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçta galibiyetle tanışmayı hedefleyen Altınordu'ya sakat oyunculardan müjdeli haber geldi

    20 Eylül 2016 Salı 14:17
    Altınordu'ya iyi haber
    Sezonun ilk haftasındaki Giresunspor randevusunda sakatlanan sol kanat oyuncusu Erdoğan'ın dün çekilen MR'ının temiz çıktığı ve gurbetçi futbolcunun yarın takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Adana Demirspor deplasmanında ağrıları nedeniyle riske edilmeyen Kenan'ın durumunun da iyi olduğu açıklandı. Kaleci Erce'nin de tedbir amaçlı çekilen MR'ında soruna rastlanmadı. Sağ bek Uğur'un geçen hafta takımla çalışmalara başladığı Altınordu'da tedavisi süren stoper Ozan dışında eksik bulunmuyor.

    Giresunspor ve Göztepe maçlarının ilk yarılarında, Bandırmaspor karşılaşmasının ikinci devresinde iyi oynadıklarını, son olarak Adana Demirspor önünde ise 90 dakika boyunca istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şöylme konuştu:

    "Daha önceki haftalarda bölüm bölüm iyi oynuyorduk, bu kez gerçek futbolumuzu maçın tamamına yaydık. Bu haftaki rakibimiz Yeni Malatyaspor 10 puanla zirvede yer alıyor. Ancak onların durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi oyunumuzu sergiledikten sonra yenemeyeceğimiz takım yok. Futbolcularımızın gol yedikten sonra verdiği reaksiyon bizi umutlandırıyor. Girdiğimiz pozisyonlarda daha becerikli olmalıyız."

    AZERBAYCAN'I KONUK EDİYOR

    Altınordu, Selçuk-Efes ve Torbalı Tesisleri'nde Azerbaycan U17 Milli Takımı'nı konuk ediyor. İzmir'e gelip Kuşadası'na geçen 28 kişilik Azeri kafilesi, burada yaklaşık 10 gün kamp yapacak ve bu süreçte kırmızı lacivertlilerin genç takımlarıyla 3 hazırlık maçı oynayacak.

    Sportif Etkinlikler yöneticisi Gökhan Göktürk, Selçuk-Efes Tesisleri'ni genç takımlar kamp merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyleyerek, "Özellikle uluslararası turnuvalar, tesisimizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
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