Ateşli taraftar spor kulüpleri fanatik taraftar grupları fan sitesi

Basketbol ve futbol spor kulüplerinin en fanatik ateşli taraftar fan grupları listesi. Türkiye ve dünyanın en iyi holigan fifa taraftar sıralaması

Fifa tarafından belirlenmiş bir şekilde Türkiye, Avrupa ve Dünyanın bir çok yerinde ateşli taraftar grupları olduğu biliniyor. Futbol ve basketbol spor kulüplerini destekleyerek her maçını izlemeye gelen fanatik holiganları günümüzde televizyon kanallarında sürekli olarak görebilirsiniz. Bazı fan gruplar hem iyi hem kötü fanatiklere dönüşmüştür. ÖrneğinPremier liginde bulunanfutbol kulübünün her maçına gelen fanatik seyircilerden bahsedebiliriz. Dünyanın en fanatik ve kötü taraftar grubu olarak kendini kanıtlayan bu fanatikleri bilmeyen yoktur. Boca Juniors takımının ev sahibi maçlarına yaklaşık olarak 50.000 bin den fazla kişi izlemeye gelmektedir. Fifa 2017 yılında dünya fanatik en kötü holigan listesinin başına bu takımın izleyicilerini maalesef eklemiş durumda.

Türkiye'de en fanatik seyrici topluluğu bir çok kişinin bildiği Beşiktaş Çarşı grubudur. Takımlarının ev sahibi yada deplasmanda oynadığı tüm maçlara gelen bu grup sadece İstanbul'da değli, Türkiye'nin her şehrinde ikamet eden bir çok üyeye sahiptir. Fifanın ses desibeli ölçümlerine göre, bir karşılaşmada en güçlü tezahürat yapan en iyi erkek ve bayan taraftarları Beşiktaş Çarşı Grubu seçilmiştir. Beşiktaş oynadığı futbol karşılaşmalarında ev sahibi konumundayken, 40.000 den fazla seyirci maçlara gelip takımını desteklemektedir.

Türk holiganlar başında yine çarşı grubu geliyor. En hırçın ve küfür eden seyirci topluluğu içinde yine Beşiktaş Çarşı grubu bulunmakta. Takımlarının ülke içinde veya Şampiyonlar ligi maçlarında yurt dışında müsabakalarına gelip, maç öncesi ve sonrasında kavga edip ortalığı karıştıran bir çok holigan seyircisi maalesef bulunuyor. Bu kişiler hem takımın Dünya değerini bir çok kişi gözünde düşürüp kötü izlenim bırakılmasını sağlamaktadır. Dolayısı ile Beşiktaş Joker Kulübü futbolcularının yabancı takımlar ile oynadıkları UEFA Avrupa ligi maçları dahil bir çok karşılaşmada hakemler Türk takımlarını desteklemediği görülüyor. Hakemlerin türk oyuncuları ve takımları sevmeyişi yönünde, ateşli taraftar gruplarının yaptıkları hatalar en başı çekiyor.

Avrupa içinde iyi ve kötü taraftarlarda bulunmakta. Bunların en başında İngiltere Premier lig takımları geliyor. Liverpool ve Manchester United takımlarının izleyicileri, birbirlerini adeta düşman olarak görüp, her maç öncesinde sürekli kavga edip kargaşa çıkartıyorlar. Hatta stadyum içerisinde futbol müsabakasının oynadığı anlarda bile birbirini düşman olarak gören bir çok taraftar grupları çatışarak kavgalarına devam ediyor. Bu gibi durumlarda hakem müsabakanın oynanmasını doğru bulmayarak, maçı tatil edebiliyor. Bu gibi kötü anıları bir çok tv seyircisi muhakkak görmüştür. Kötü taraftar grupları olan takımlar, futbolcuları dahil çoğu kişi etkilenerek oyunlarını oynayamaz durumlara geliyor. İngiltereden hırçın ve kızgın fanatik taraftar grubu olan diğer bir takım ise herkesin bildiği Nottingham Forest futbol klübü izleyicileridir.

Dünya çapında hangi dili konuştuğu farketmeyen bir çok spor kulübünü destekleyen iyi ve kötü ateşli taraftar gruplarını http://www.ateslitaraftar.com/ web sitesi içinden takip edebilirsiniz. Fifa dünya kupası maçları dahil milli takım izleyicileri hakkında yorumlar ve öneriler yine bu site içinde yapılıyor.