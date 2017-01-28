Aziz Yıldırım: Quaresma bize gelmek istedi ama almayacağım onu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında Başkan Aziz Yıldırım transfer konusunda müjdeyi verdi. Aziz Yıldırım ayrıca Quaresma ve başka Beşiktaşlı futbolcuların Fenerbahçe'ye gelmek istediği söyledi

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu ocak ayı olağan toplantısında Başkan Aziz Yıldırım önemli açıklamalar yaptı.



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;



Sesim çatallaşmış biraz rahatsızım. Ama konuşmak zorundayız. Herkes konuşuyor çünkü. Konuşunca da ceza veriyorlar. 3 Temmuz devam ediyor. 3 Temmuz bu ülkede bazı şeylerin değişmesine kadar devam edecek. Bugün FETÖ ile yapılan mücadelede Cumhurbaşkanına söyledim, “Bir siz vardınız, siz mücadele ediyorsunuz Sizin yanınızda, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar yoktu. Bir de Fenerbahçe camiası vardı” dedim. FETÖ'den şikayet etmesi gereken insanlar mücadele etmiyor. Herkes kaçıyor. Sorumluluk alacak şekilde arkadan itiliyoruz. Diğer insanlar ise saklanıyorlar.



BORÇ AÇIKLAMASI



Birkaç oyuncu üzerinde durduk ama bunlardan son yabancı bir oyuncuyla ilgili belli bir noktaya geldik. Yüzd 100 diyemiyorum. Maddi kaynakları da bu transfer için zorluyoruz. Bu dönemde oyuncu almak ya da satmak konusunda Türk sporu rahat değil. Türkiye'de artık oyuncu satmak, oyuncu almak eskisi kadar kolay olmayacak. Kurlar yükseliyor. Amatör şubelerde zaten 80 trilyon açık vardı. Yüzde 30 kur artışıyla 25 trilyon daha borç eklendi.





MEHMET EKİCİ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA



Biz Ekici’yi transfer etmek aklımızdan geçmiyordu. Bize ulaştılar. Galatasaray bizden her sene oyuncu alıyorlar, bundan muzdaribiz, bu oyuncunun Galatasaray’a gitmesini istemiyoruz, istermisiniz dediler. Biz de hocamıza sorduk,”Kadroda olursa mutlu olurum” dedi. Onlar 2 ay önce Fernandao ve Aatif’i istediler. Şekip Mosturoğlu ile başkanları Kulüpler Birliği toplantısında görüştüler. Fernandao’yu veremeyeceğimizi ve Aatıf konusunda da sezon içindeki duruma göre cevap vereceğilmizi söyledik. Ekici ile görüşme yaptık. Ekici’ye kamuoyunda saldırı yapılıyor. Basın, ve başkanı. Gerçekleri açıklamadan Ekici için algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar. Oyuncu geldi ve bizim hocamızla görüştü, yöneticilerle görüştü ve bu izni onlar verdiler. Biz de bunun karşılığında Aatif ile görüşmeleri için izin verdik. Aatıf + 500 bin Euro vererek bu takası yapacaktık. Aatıf’ı çağırdık, “Gitmek istemiyorum” dedi. Yine konuştuk gitmek istemediğini ısrar etti. 1.750 bin Euro verelim bu transferi kapalım dedik. Onlar da düşünelim dediler. Aatıf da hocanın isteğiyle kampa katıldı. Trabzon bu arada Beşiktaş konusunda devreye girmiş, biz de Eto’o için araya girmişiz Antalya başkanına akıl vermişiz havası verip, devreye girdi. Ben Eto’o konusunda almayacağımı bildirdim.





'EKİCİ ÜSTÜNDE OYUN OYNANIYOR'



Şimdi Trabzonspor Ekici konusunda kendi oyuncusu olduğu için Mayıs ayına kadar kendi kadrosunda tutabilir. Ama 31 Ocak sonrası transfer kapanıyor, hiçbir yere transfer olamaz. Biz şartlarımızı söyledik, Ekici’ye kulübün büyüklüğünü anlatık. O da bizim samimi davranışımızdan dolayı bize gelmek istediğini söyledi. Bunu kendi başkanına ve diğer kulüp başkanlarına da söyledi. Trabzon’da yıl sonuna kadar kalır ya oynatırlar, ya oynatmazlar. Kimse karışamaz. Ama oyuncu alacaklarından dolayı TFF’ye mürcaaat ediyor. Bunun karşılığında da ona basına konuştu diye ceza veriyorlar. Çocuğun üzerine oyun oynanıyor, siyasi baskılar olacağı da ailesine iletiliyor. Bunlar yanlış ve etik değil.



Siz ancak 31 Ocak’a kadar karar verirsiniz. Biz 2 milyon Euro bonservis karşılığı ücret vereceğimizi söyledik. 31 Ocak sonrası bu konuda karar verecek değilsiniz. Bundan sonra sustuk idare ettik, birlik beraberlik diye, bunu telkin etti büyükler. Biz de dinledik. Bundan sonra dinlemem. Bunu herkes bilsin.



ETO'O TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA



Beşiktaş’a gelince. Sana ne gerek var. Antalya başkanına Eto’o’yu verme desem, “Benim paraya ihtiyacım” var dese ben ne diyeceğim. Ortada kalacak. Şimdi Beşiktaşve Trabzon arasında yapılan açıklama nedir. Bu nedir açıklama nedir açıklaszınlar. Ne aldılar ne verdiler.İki taraf da sPK’ya bağlı, onlara da sormuyorlar siz ne yapıyorsunuz diye. Herkes kendisine göre hareket ediyor. SPK sormalı, sormayacaklar da. Beşiktaş’tan bazı futbolcular şu anda bize gelmek istiyorlar, haber gönderiyorlar.



'QUARESMA BİZE GELMEK İSTİYOR'



Quaresma’nın avukatı aradı bizi. Bundan 1.5 ay önce bizim menajerle görüşte. Benle görümek istediler kabul etmedim. Ne istiyorsa sana söylesin dedim.Transfer olmak istiyor. Beşiktaşlılar iyi dinlesin. Şartları ve teklifi bizim elimizde. İstiyorlarsa gösteririm kendilerine. Ama almayacağım onu da bilsinler. Gitmiş kulübüne Fenerbahçe bize teklif etti diye duydum. Teklif etmedim. Buraya gelmek isteyen oyuncuları var, mukavelesi bittiğinde. İstiyorlarsa hepsinin ismini söylerim. Ama o çocuklara yazık.



'SOSA GELMEK İSTEMEDİ'



Sosa konusu. Gelmek istemediğini Milan’da kendisini kanıtlamak istediğini söyledi. Eşi terörden korkuyor, Türkiye’ye gelmiyor deniyor. Yok öyle bir şey. Böyle bir düşünceleri olmadığını söyledi, ama biz ayrıldığımız kulüple ilişkimiz iyi olmadığı için onlar bu tür söylemleri yayıyor diyorlar. Yani kimse terör yüzünden buraya gelmemezlik yapmıyor.



3 TEMMUZ SÜRECİ



Federasyon başkanı konuşma yapıyor. TFF’deki bütün insanların istihbarata kimliklerini gönderdik, bilgilere göre hareket ettik diyor. FETÖ'cü olmayanları seçtik diyor. Yalan söylüyor.. Çaycı’yı gönderdiler. Karar veriliyor tahkimde benimle ilgili, kararda iki tane kendi şirketinde çalışan insan, emekli bizim üyemiz ve eski milletvekili var. Bunlar hemen kararı veriyorlar, tartışmadan. Tak diye cezayı veriyorlar. Hukuğa güvenme. Biz 3 Temmuz’da adalete ve hukuğa güvenmedik, isyan ettik. Buna da isyan ediyoruz. Bundan sonra TFF, Disiplin Kurulu ve Tahkimi tanıma durumumuz yok.





'ONLARI GÖNDERMEDEN GİTMEM'



Ben belgeyle bilgiyle konuşuyorum. TFF içerisinde FETÖ'cülerin olduğunu buradan söylüyorum. Bunu da belgelere göre söylüyorum. Bana ceza veren de onlar. Bana talimatla ceza veriyorlar. Biz, FETÖ ile mücadele verirken federasyon başkanı Demirören geldi, Beşiktaş'ta FETÖ'cü avukatla savunma verdi ve gitti. Biz TFF ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Suç örgütü kurmak suçlamasıyla. Galatasaray yöneticisi canı yandı konuştu. Aykut Kocaman konuştu. Diğer kulüp başkan ve yöneticileri. Disipline verildiler mi, Hayır. Ama bana veriyorlar. Biz FETÖ ile mücadele etmiş adamlarız, onları göndermeden gitmem. Benim ölmemi bekliyorlar şimdi ama merak etmesinler ölmdeyeceğim. Biz FETÖ ile mücadele etmiş adamlarız.



'TFF BAŞKANIN İKİ GAZETESİ VAR'



TFF Başkanı iki gazetesi var. Ben ceza almadan biri yazıyor 45 gün ceza alacak diye, ertesi gün yazı geliyor kulübe evet 45 gün ceza. Gazeteyi okuyorsun, ne olacağını anlıyorsun. Şimdi bir platform kurdular. Bu platform spora yardımcı olacakmış. Bazı spor müdürleri yazı yazıp, para alıyorlar. Bu iki gazeteden birinin müdürü de bunların başında. Biz para almıyoruz, diyorlarsa beni mahkemeye versinler. Ne varlıkları vardı, ne varlıkları olsun ıspat edecğim. Basın bu değil, basın doğruları yazsın.



'DEMİRÖREN'İN ELİNDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI SOPA VAR'



MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nu gönderdiniz. FETÖ'cü müydü? Açıklayın. O zaman geçen sezonki tüm sonuçlar şaibelidir. Bir kere 100 milyon TL alacağı olan Demirören’in elinde Beşiktaş’a karşı sopa var. İsterse ne olur, Beşiktaş bunu ödemek zorunda kalır. Transfer yapamaz, ödemelerinde zorluklar yaşamaya başlar. İstediği gibi bütçe ayarlaması yapamaz. Çünkü o borç orada gözüküyor. Bugün hacize gelseler, maddi anlamda Beşiktaş’ın ne hale geleceğini düşünün. Bizde de durum aynı olur. Borç vermek ve borcun orada olması ile bizim MehmetAli Aydınlarile sponsorluk yapmış olmamız ayrı. Sayın Demirörer, o parayı hibe et. Siz de edin. Bunu ortadan kaldırın. Aksi halde hep şaibe olacak. İster istemez Beşiktaş’ın yenmesini isteyeceksiniz, yoksa kaybederse o paranızı ödeyemezler.



'FATİH TERİM GÖREVİ BIRAKSIN'



Terim'in iki görevi aynı anda yapmasının doğru olmadığını ifade eden Yıldırım, "Ya Milli Takım teknik direktörlüğünü bıraksın, ya da futbol direktörlüğü görevini. İkisi aynı anda olmaz. Fatih Terim'in şahsıyla ilgili bir problemim yoktur ama bu görevinden ayrılmalıdır. Tek bir görevin başına gelmelidir. Fatih Terim'in aldığı para bizi ilgilendirmiyor. 5 yıllık ve 10 yıllık plan yapılmalıdır. Almanya gibi Belçika gibi. Bununla ilgili bizim Müjdat Yetkiner'den rapor istedim. Şu anda tesisleşme ile ilgili çalışmalarımız var, rezerv takımlar kurulmalı ve bu takımlar hiçbir zaman" dedi.