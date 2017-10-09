Başkan Altuğ, teknik direktör Güneş'e sahip çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı puan cezalarının üzerine oynadığı 7 maçta 1 galibiyetle yetinince düşme hattında kalan Karşıyaka'da başkan Mutlu Altuğ, görevinden ayrılma aşamasına gelen teknik direktör Atilla Güneş'e sahip çıktı

Atilla Güneş'le toplantı yaptıklarını söyleyen Altuğ, "Atilla Güneş'e olan inancımız tam. Her zaman destekliyoruz. Bu süreci taraftarımız, teknik heyetimiz, futbolcularımızla el ele aşacağız. Alınacak tek galibiyet bile takımdaki havayı dağıtmaya yeter" dedi. Şube Başkanı Şevket Pehlivan'ın istifası sonrası şubede yeni yönetim belirlemeyen Karşıyaka'da Altuğ, 6-7 kişilik bir komite oluşturacaklarını söyledi.



Kötü gidişatta puan silmelerin getirdiği motivasyon kaybının da etkili olduğunu ancak takımın şanssız maçlar oynadığını belirten Başkan Altuğ, "Bir an önce takımın moral-motivasyon olarak daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Geçen yıl Play-Off oynamayı son maçta kaçıran da bu aynı takımdı. Bu sezon 6 puan silinse bile konumumuzun daha yukarda olması lazım. Puan silme cezaları için görüşmelerimiz sürüyor. Takıma ödemeler konusunda da daha iyi durumdayız. Yönetim böyle çalışırken oyuncularımız da daha fazla sorumluluk almalı. Bu takımın yeri alt sıralar değil" diye konuştu.



MASTAFA AŞAN FEDERASYON'DA



Karşıyaka'da takımın en tecrübeli isimlerinden Mustafa Aşan, ödenmeyen peşinat alacakları için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekti. Sezon başında Yaşar Holding'in sağladığı mali destekle geçen yıldan kalan alacağı ödenen ön liberoya 1 ay içinde parasının yatırılması gerekiyor. Mustafa, 1 aylık yasal sürede alacağının tamamı ödenmezse serbest kalma hakkı kazanacak. Karşıyaka'da ilk 11'in değişilmezleri arasında yer alan 29 yaşındaki futbolcuya geçen ay peşinatının bir bölümü ödenmişti.

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