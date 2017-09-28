Bornova Becker'e yeni sponsor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki tek İzmir temsilcisi olmaya hazırlanan Bornova Beckerspor, Anadolu Tente'yle sponsorluk anlaşması imzaladı

Sözleşme törenine Bornova Beckerspor Başkanı Volkan Kebir, Anadolu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçükkuş, Kulüp Başkan Yardımcısı Burcu Kebir, Ege Akdeniz Bölge Müdürü Emre Yılmaz ve Anadolu Tekstil Finans Müdürü Hürriyet Yıkıcı katıldı. Volkan Kebir, törende Anadolu Tekstil'in kulübün kuruluşundan bu yana yanlarında olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki bu sponsorluk anlaşması ile daha güzel bir sezon geçireceğiz" dedi. Mehmet Küçükkuş ise, "Şehrimize, ekonomimize, spor kültürümüze katkı sağlayan bu tip kulüplerin bizler gibi bilinçli ve vizyoner markalar tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. Becker yönetimi, geçtiğimiz günlerde beklenen sponsor desteği bulunamadığı için küçülme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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