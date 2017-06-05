Bu futbolcuyu alan Süper Lig'e yükseldi

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımla Süper Lig'e yükselen Murat Akın, Göztepe'yle de üst lige çıktı

Bu futbolcuyu alan Süper Lig'e yükseldi

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımı Süper Lig'e çıkartan Murat Akın, yine formasını giydiği Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Böylece Murat Akın, 8'de 8 yaptı.

İyi bir futbol sergileyen ve sahada basmadık yer bırakmayan tecrübeli oyuncu, penaltılarda atıştan yararlanamayınca gözyaşlarını tutamadı.

Murat Akın'ın forma giydiği ve Süper Lig'e yükselen takımlar şöyle:

2008 -2009 Kasımpaşa
2010 -2011 Orduspor
2011-2012 Kasımpaşaspor
2012-2013 Konyaspor
2013-2014 İstanbul Başakşehir
2014-2015 Kayserispor
2015-2016 Kardemir Karabükspor
2016-2017 Göztepe

 

Etiketler; #murat akın #süper lig #göztepe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.