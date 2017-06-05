Bu futbolcuyu alan Süper Lig'e yükseldi

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımla Süper Lig'e yükselen Murat Akın, Göztepe'yle de üst lige çıktı

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımı Süper Lig'e çıkartan Murat Akın, yine formasını giydiği Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Böylece Murat Akın, 8'de 8 yaptı.



İyi bir futbol sergileyen ve sahada basmadık yer bırakmayan tecrübeli oyuncu, penaltılarda atıştan yararlanamayınca gözyaşlarını tutamadı.



Murat Akın'ın forma giydiği ve Süper Lig'e yükselen takımlar şöyle:



2008 -2009 Kasımpaşa

2010 -2011 Orduspor

2011-2012 Kasımpaşaspor

2012-2013 Konyaspor

2013-2014 İstanbul Başakşehir

2014-2015 Kayserispor

2015-2016 Kardemir Karabükspor

2016-2017 Göztepe



