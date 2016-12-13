Bucaspor'da 3 futbolcu cezalı, 2 futbolcu sakat

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Bucaspor'da 3 futbolcunun cezalı duruma düşmesi 2 oyuncunun da sakatlanması keyifleri kaçırdı

Pazar günü evinde oynayacağı Anadolu Üsküdar maçıyla ilk yarıyı tamamlayacak sarı lacivertlilerde Zonguldak Kömürspor maçında kırmızı kart gören Zafer ve Murat ile sarı kart cezalısı duruma düşen Erkan görev yapamayacak. Teknik direktör Fatih Uygun, 3 futbolcunun yanı sıra golcü Alpay ve stoper Veli'nin de aynı maçta sakatlandığını söyledi.



İbrahim, Adil ve Onur Alkan'ın da sakatlıklarından dolayı Zonguldak Kömürspor müsabakasında oynayamadığını vurgulayan Fatih Uygun, şunları söyledi:



"İbrahim, Adil ve Onur'un Anadolu Üsküdar maçına da yetişeceğini sanmıyorum. Veli ise uzatma dakikalarında sol arka adalesine darbe aldı, durumu kritik. Alpay'ın da yine kasığında ödem tespit edildi. Şu an 5 sakat 3 de cezalımız var."



Şartlar ne olursa olsun devreyi galibiyetle kapatacaklarına inandığını kaydeden Fatih Uygun, "Evimizde genelde kötü sonuçlar aldık. Ancak artık taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

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