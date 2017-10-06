Bucaspor'da Bulut dönemi

Son olarak geçen sezon Kahramanmaraşspor'u çalıştıran 59 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Teknik Direktör Bulut, lisans işlemlerinin yetişmesi halinde pazar günü İzmir'de oynanacak Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında takımın başında ilk sınavına çıkacak. Mehmet Bulut, daha önce Kayserispor, Kırşehirspor, Kayseri Erciyesspor, İnegölspor ve Tokatspor'da teknik direktörlük görevi üstlendi.Kaynak: DHA
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