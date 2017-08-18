Bucaspor'da çifte şok yaşanıyor!

İkinci Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçında 26 Ağustos Cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlamaya hazırlanan Bucaspor'da çifte şok yaşanıyor

Bucaspor'da çifte şok yaşanıyor!

Sarı lacivertli ekipte önceki gün sol dizinden sakatlanan genç kaleci Yunus Emre Kar'ın çapraz bağlarının koptuğu belirlenirken, dünkü çalışmada da Erkan Taşkıran sakatlandı. İdmanın son bölümünde yapılan çift kalede arka adelesinden sorun yaşayan tecrübeli futbolcunun Keçiörengücü randevusuna yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

Bu arada dün çekilen MR'ın da sol diz çapraz bağlarında kopma tespit edilen kaleci Yunus Emre'nin önümüzdeki hafta ameliyat olacağı yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Talihsiz bir dönemden geçtiklerini söyleyen Sportif Direktör Halim Karaköse, "Yunus maalesef kötü bir sakatlık geçirdi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak. İyileşme süresi 5-6 ay ancak daha kısa sürede aramıza dönmesini bekliyoruz. Erkan'ın tedavisi de başladı. Onu da ilk maça yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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