Bucaspor'da Emre TFF'ye başvurdu

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor'da stoper Adil'in ardından orta saha oyuncusu Emre Özkan da alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ile kulübe ihtarname gönderdi

Emre'nin 106 bin TL alacağının bulunduğu öğrenilirken, yönetimin tecrübeli futbolcudan başvurusunu geri çekmesini istediği bildirildi.



Daha önce 56 bin TL alacağı için TFF'ye başvuran Adil'in ardından Emre'nin de aynı yolu izlemesi, sarı lacivertli yönetimi köşeye sıkıştırdı. Başkan Çetin Kayışlı, Adil'in parasını yatırdıklarını ve genç oyuncusu süresiz kadro dışı bıraktıklarını hatırlatarak, "Emre'yle görüşüyoruz. Kendisiyle anlaşacağımıza inanıyorum, aksi bir durum düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

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