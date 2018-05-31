Bucaspor'da Hüseyin ile yollar ayrıldı

Gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bucaspor'da yaşanan ekonomik kriz takıma yansımaya başladı

Bucaspor'da Hüseyin ile yollar ayrıldı
31 Mayıs 2018 Perşembe 13:46

Sarı-lacivertlilerde alacakları için futbolcular bir bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutarken, kaleci Hüseyin Koç'la yollar ayrıldı. Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görüp sarı-lacivertlilerde profesyonelliğe imza atan 19 yaşındaki eldiven sözleşmesini feshetti. Geçen sezon ligde 32, Türkiye Kupası'nda da 4 maça çıkan Hüseyin istikrarlı bir performans sergiledi. Bucaspor'da Hüseyin'in yanı sıra Uğurcan, İbrahim, Onur, Emre Özkan, Abdullah, Sancar ve Deniz alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF yoluyla kulübe ihtarname çekmişti.


Kaynak: DHA
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