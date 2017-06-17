Bucaspor'da yeni başkan fark yarattı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor'da 25 Mart'taki olağanüstü kongrede Çetin Kayışlı'nın yerine başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Doğan, 2.5 aylık süreçte kulübün önemli sorunlarını çözdü

Eski yabancı futbolcular Dady, Carlos, Ricketts, Henrique, Dahmane, Jebrin ve Pariente'ye alacaklarını ödeyen Doğan, kısa zamanda FIFA dosyalarını kapattı. Kulübün sezon başında olası bir 6 puan silme cezası almasının önüne geçen Doğan, iç transferde de sadece 2 fire verdi.



FIFA kanalıyla gelen 2 dönem transfer yasağı yüzünden mevcut kadroyu korumak için yoğun mesai harcayan Doğan, sözleşmeleri biten Emre Toraman, Emre Öztürk, Veli, Murat, Hasan, Onur Alkan, Onur Yılmaz, Şenol, İlyas ve Mehmet'i takımda tutmayı başardı. Sadece Zafer ve Adil'le anlaşamayan Ahmet Doğan, Kaynaklar Tesisleri'ni de sil baştan yeniledi. Bucaspor Ahmet Yıldırım'ı teknik direktör ve Halim Karaköse'yi de sportif direktörlük görevine getirdi.