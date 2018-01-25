Bucaspor'dan Alpay da ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden birçok futbolcusunu kaybeden Bucaspor'da golcü Alpay Aldemir de sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı

Alacaklarını tahsil edemeyen genç futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmelerde sonuç alamadı ve sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-lacivertlilerden ayrıldı. Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularını birer birer elden kaçıran yönetim ise henüz kaynak bulamadı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yöneticilere çok sert tepki gösterdi.



Bucaspor'da Alpay'ın yanı sıra kaleci Mert, Burak, Ahmet, Veli, Emin, Zafer, Murat, Mehmet ve Hasan takımdan ayrıldı. Mevcut kadrodaki bazı isimlerin de yaşanan sıkıntılardan dolayı Bucaspor'la yolları ayırması bekleniyor.