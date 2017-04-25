Bucaspor, Emre ile devam etmek istiyor

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-2 yenerek kümede kalmayı garantileyen Bucaspor, yeni sezonun çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı

Ahmet Doğan başkanlığındaki yönetim, ilk olarak sözleşmesi mayıs ayında sona erecek futbolculardan Emre Toraman'la masaya oturdu. Bu sezon sergilediği başarılı performansın yanı sıra bazı deplasman masraflarını karşılayıp zor dönemlerde kulübe ekonomik olarak da destek veren Emre'ye 1 yıllık sözleşme teklif edildiği, prensip anlaşmasına varılan 38 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde imza atabileceği bildirildi.



Kadroyu korumak isteyen yönetimin cumartesi günü deplasmanda oynanacak Anadolu Üsküdar maçının ardından sözleşmesi biten diğer oyuncularla masaya oturacağı, ayrıca teknik direktör Fatih Uygun'la da bir görüşme yapacağı belirtildi. Mevcut futbolcuların tüm alacaklarını yatıran ve güven tazeleyen Başkan Ahmet Doğan, "Çok titiz bir çalışma yapacağız. Bu sezon bizim için milat oldu. Herkesle fikir alış verişi yaptıktan sonra kadro çalışmalarımızı hızlandıracağız. Buca Futbol Akademesi ile de sürekli irtibat halinde olacağız. Yıllardır özlenen Bucaspor yeni sezonda sahalarda olacak" dedi.