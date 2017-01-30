Bucaspor nefes aldı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fatih Karagümrük'ü evinde 2-1 yenerek nefes alan Bucaspor'da genç futbolcu Alpay 90+2'nci dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıdı

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 85'inci dakikada ağları sarsarak takımının sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmasını sağlayan genç futbolcu, iki Karagümrük maçında takımına 6 puan kazandırmayı başardı. Karşılaşmadan sonra mutluluğunu taraftarlarla paylaşan 19 yaşındaki Alpay, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı, artık play off'a kalmak için daha fazla çabalayacağız" diye konuştu.



Teknik direktör Fatih Uygun da Fatih Karagümrük ile kader maçına çıktıklarını belirterek, "Eğer puan kaybetseydik ne motivasyonumuz kalırdı ne de hedefimiz. Artık geleceğe daha güvenle bakıyoruz" dedi.



Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün tarafın kendileri olduğunu sözlerine ekleyen Uygun, "Girdiğimiz net fırsatları değerlendiremedik, direkten dönen toplarımız oldu.



Gol gecikince stres başladı. Ancak Alpay hepimizi ayağa kaldırdı" yorumunu yaptı. Bucaspor bu hafta şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.