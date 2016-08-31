31 Ağustos 2016 Çarşamba
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    • Bucaspor'da çifte şok!

    İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında cumartesi günü Ankara Aktepe Stadı'nda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bucaspor'da bugün çifte şok yaşandı

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 15:13
    Bucaspor'da çifte şok!
    Sarı lacivertli takımın bu sabah yaptığı idmanda sağ bek Sancar sakatlanırken, geçen sezon sağ diz çapraz bağları kopan golcü Hasan Kaşıkara'nın ağrılarının arttığı bildirildi. Teknik direktör İlker Seven ise Sancar'ın sağ ayak bileğine darbe aldığını, oyuncusunun durumunun çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağını söyledi.

    Dizindeki ağrılardan yakınan Hasan'ın Keçiörengücü randevusuna yetişmesinin zor olduğunu belirten İlker Seven, "Hasan'ın biraz daha zamana ihtiyacı var. Tam iyileşmeden oyuncuyu riske etmeyeceğim. Henüz istediğim kadar güçlenmedi" dedi.

    Ayağındaki 2 parmağında kırık olan Burak Aydın'ın durumunun da belirsiz olduğunu ifade eden İlker Seven, "Burak koşulara başladı. Topla da çalışabiliyor. Fakat oynayacak seviyede olabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: İkinci, Lig, Beyaz, Grupta, Sezonun

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