05 Eylül 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bucaspor'da hedef şampiyonluk yarışı

    Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer yasağını son dakikada kaldırıp Zafer, Erkan, Sertan, Veli, Murat, Onur Alkan, Şenol, Kurtuluş, İlyas, Murat, Emin, Emre Özkan ve Emre Toraman'la anlaşan Bucaspor, şampiyonluk yarışına katıldı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 13:03
    Bucaspor'da hedef şampiyonluk yarışı
    Ekonomik olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyleyen Başkan Çetin Kayışlı, "Yasağı kaldırmak için 2 milyon TL'nin üzerinde ödeme yaptık. Bu paranın büyük kısmını 6 yönetici arkadaşımla cebimizden verdik. Artık yarışta biz de varız. Yeni transferlerden sadece 2'sinin oynadığı ilk maçta Keçiörengücü'ne yenilmemiz moralimizi bozmadı. Cumartesi günü Fethiyespor önünde gerçek gücümüzü göstereceğiz. Sezon sonunda takımızı şampiyon görmeyi umuyoruz" diye konuştu.

    Bucaspor'un başarısı için her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirten Başkan Kayışlı, "İçimizde, bizleri karalamaya çalışanlar oldu. Onlara kulak tıkayarak işimize baktık. Teknik heyete ve oyuncularımıza başarı için tüm imkanları sağladık. Geçen sezon maalesef tribünlerimiz boştu. Artık taraftarımız da bizlere destek versin" dedi.

    Altyapıdan yetişen gençleri ikinci plana atmayacaklarını ifade eden Başkan Kayışlı, "Transfer ettiğimiz deneyimli isimlerle gençleri harmanlayıp, gücümüze güç kattık. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüp olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

    Teknik Direktör İlker Seven, kamp dönemi geçirmeyen yeni transferlerin sıkı bir programla iki hafta içinde hazır duruma geleceklerini ifade etti.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bucaspor, Bucaspor Maç

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Belki bir gün gelir
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Çin'le 3 anlaşma imzalandı
  • Arif Ali CANGI Arif Ali CANGI Körfez'den Ahmet Karaçam'a
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz