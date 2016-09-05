Haber Kaynağı: DHA

Ekonomik olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyleyen Başkan Çetin Kayışlı, "Yasağı kaldırmak için 2 milyon TL'nin üzerinde ödeme yaptık. Bu paranın büyük kısmını 6 yönetici arkadaşımla cebimizden verdik. Artık yarışta biz de varız. Yeni transferlerden sadece 2'sinin oynadığı ilk maçta Keçiörengücü'ne yenilmemiz moralimizi bozmadı. Cumartesi günü Fethiyespor önünde gerçek gücümüzü göstereceğiz. Sezon sonunda takımızı şampiyon görmeyi umuyoruz" diye konuştu.Bucaspor'un başarısı için her türlü fedakarlığı yaptıklarını belirten Başkan Kayışlı, "İçimizde, bizleri karalamaya çalışanlar oldu. Onlara kulak tıkayarak işimize baktık. Teknik heyete ve oyuncularımıza başarı için tüm imkanları sağladık. Geçen sezon maalesef tribünlerimiz boştu. Artık taraftarımız da bizlere destek versin" dedi.Altyapıdan yetişen gençleri ikinci plana atmayacaklarını ifade eden Başkan Kayışlı, "Transfer ettiğimiz deneyimli isimlerle gençleri harmanlayıp, gücümüze güç kattık. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüp olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.Teknik Direktör İlker Seven, kamp dönemi geçirmeyen yeni transferlerin sıkı bir programla iki hafta içinde hazır duruma geleceklerini ifade etti.