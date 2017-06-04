Eskişehirspor-Göztepe finali için Antalya'da büyük önlem

TÜRKİYE 1'inci Ligi Play Off Müsabakaları Final maçında bu akşam Antalya'da oynanacak Göztepe- Eskişehirspor müsabakası için güvenlik önlemleri, en üst düzeye çıkarıldı

Güvenik kuvvetleri, maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nu çevreleyen cadde ve sokakları bariyerle kapattı. Stat çevresindeki 8'inci Cadde, 2'nci Cadde Dumlupınar Bulvarı yan yol ve Meltem Bulvarı kesişimi ile Meltem Camii Kavşağı, araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif olarak diğer cadde ve sokaklara yönlendirilmeye başlandı. Bu yüzden stat yakınında ikamet eden bazı sürücüler, sıkı güvenlik önlemlerinden şikayet etti.Biletli taraftarlar, stat çevresinde oluşturulan 3 aşamalı güvenlik noktasından geçerek stada alınacak. Ana bariyerlerde üst araması yapılan taraftarlar, 2'nci kontrol noktasından geçerek stada ulaşabilecek. Stat çevresinde ve bariyerlere yakın park halindeki araçlar, polis tarafından çektirildi. Stadyum çevresi ve içerisinde bomba araması yapıldı. Stat ve çevresinde yaklaşık 3000 güvenlik personeli görev yapıyor.Antalya'ya bu sabah erken saatlerden itibaren çeşitli illerden otobüslerle gelen Göztepe ve Eskişehirspor taraftarları Kepez üstünde durduruluyor. Maça saatler kala otobüslerin şehir içerisine girişleri polis eskortları eşliğinde gerçekleştirilecek. Kent merkezinde ise 2 takım taraftarının birbirlerine yaklaşmaması için ekstra güvenlik tedbirleri alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinde üzerinde forma ve kulüplerin simgeleri bulunan taraftarlara müsaade etmeyerek stada yönlendirildi.Stat çevresindeki parklarda Antalyaspor, Göztepe ve Eskişehirsporlu taraftarlar arasında zaman zaman çıkan kavgalara polis, anında müdahale ederek büyümesini önledi.Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belli olacağı play off finali, Antalya Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.