Futbol dünyası bu ikiliyi konuşuyor

Ampute Futbol 1. Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, aynı zamanda erişilmesi güç bir başarıya imza attı. 91 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyen İzmir ekibinin 40 golle krallığa ulaşan forveti Gökhan ve kalecisi Erdi ise bir anda dikkatleri üzerine çekti

Ampute Futbol 1. Ligi'nde 2016-2017 sezonunun namağlup şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de mücadele edecek. Antrenör Murat Bahar yönetiminde muhteşem bir yıl geçiren mavi-beyazlılar inanılması güç bir başarıya imza attı. Rakip kalelere 91 gol atıp, hiç gol yemeyen Büyükşehir'de iki oyuncunun performansı ise göz kamaştırdı:



40 golle krallık tacını takmaya hak kazanan kaptan Gökhan Katrancıoğlu ile oynadığı 14 maçta da kalesine duvar ören kaleci Erdi Arslan.

40 gol atan santrfor, gol yemeyen kaleci

Gösterdikleri inanılmaz performans



"Müthiş bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşmüştük. Bu yıl takım olarak çok daha iyiydik. Kalecimiz müthişti. Ben gol kralı oldum. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Ama bu 40 golü tek başıma değil, takım arkadaşlarımın yardımıyla attım. Umarım yeni sezonda daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bize bu imkanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne layık olmaya çalıştık. 91 gol atıp sezonu hiç gol yemeden kapattık. Sanıyorum bu ampute futbolda bir ilk. Çok güzel bir takım olduk. Daha zor bir lige gittiğimizin farkındayız. Önümüzdeki sezon ayaklarımızı daha sağlam bir şekilde yere basacağız."







Kaptan Gökhan Katrancıoğlu'nun engelli çocuğu olan ailelere de bir mesajı var. Ailelerin engelli çocuklarına spor yapmaları için imkan sağlamalarını isteyen Kaptan, "İçimdeki futbol aşkını, üç direğin arasını havalandırdığımda yaşadığım mutluluğu hiçbir yerde yaşayamam. Spor sayesinde Milli Takım'a yükseldim. Arjantin'de dünya üçüncülüğü yaşadım" diye konuştu.

Takım oyunu oynuyoruz

91 gol atan takımın hiç gol yemeyen kalecisi Erdi Arslan da tıpkı kaptanı Gökhan gibi son derece mütevazı. "Hiç gol yememiş olmayı kişisel başarım olarak algılamıyorum" diyen Erdi, "Çünkü biz bir takım oyunu oynuyoruz" sözleriyle başarıda arkadaşlarının da payı olduğunu vurguladı. Süper ikili önümüzdeki sezon Süper Lig'de de zirveye oynamayı hedefliyor. Gösterdikleri inanılmaz performans futbol kamuoyunun dikkatini çekse de, "süper ikili" kişisel başarılarının takımın önüne geçmesini istemiyor. Takım kaptanı Gökhan Katrancıoğlu, kazandığı gol krallığından daha önemlisinin takımının şampiyonluğa ulaşması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Müthiş bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşmüştük. Bu yıl takım olarak çok daha iyiydik. Kalecimiz müthişti. Ben gol kralı oldum. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Ama bu 40 golü tek başıma değil, takım arkadaşlarımın yardımıyla attım. Umarım yeni sezonda daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bize bu imkanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne layık olmaya çalıştık. 91 gol atıp sezonu hiç gol yemeden kapattık. Sanıyorum bu ampute futbolda bir ilk. Çok güzel bir takım olduk. Daha zor bir lige gittiğimizin farkındayız. Önümüzdeki sezon ayaklarımızı daha sağlam bir şekilde yere basacağız."Kaptan Gökhan Katrancıoğlu'nun engelli çocuğu olan ailelere de bir mesajı var. Ailelerin engelli çocuklarına spor yapmaları için imkan sağlamalarını isteyen Kaptan, "İçimdeki futbol aşkını, üç direğin arasını havalandırdığımda yaşadığım mutluluğu hiçbir yerde yaşayamam. Spor sayesinde Milli Takım'a yükseldim. Arjantin'de dünya üçüncülüğü yaşadım" diye konuştu.91 gol atan takımın hiç gol yemeyen kalecisi Erdi Arslan da tıpkı kaptanı Gökhan gibi son derece mütevazı. "Hiç gol yememiş olmayı kişisel başarım olarak algılamıyorum" diyen Erdi, "Çünkü biz bir takım oyunu oynuyoruz" sözleriyle başarıda arkadaşlarının da payı olduğunu vurguladı. Süper ikili önümüzdeki sezon Süper Lig'de de zirveye oynamayı hedefliyor.