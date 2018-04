Gazişehir Gaziantep FK: 3- Altınordu: 2

Altınordu, Gazişehir Gaziantep FK önünde 1 puanı 90 artı 2. dakikada yediği golle kaybetti: 2-3

Altınordu’da kart cezalı Hasan Hatipoğlu ve Miran Aydın forma giyemedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, savunmada Hasan’ın yerine genç Recep’i oynatırken, forvette ise Erdoğan Yeşilyurt görev aldı. Maçı İzmir’den Gaziantep’e giden 10 kadar Altınordu taraftarı da izledi. Deplasmanda son yenilgisini 24 Aralık 2017’de Büyükşehir belediyesi Erzurumspor’dan 2-1’lik skorla alan Altınordu, 7 maç aradan sonra kaybetti.

6. dakikada Murat Uçar sağdan sıfıra inip kale ağzına sert kesti, Yasin Palaz son bir hamleyle ayağını uzatıp Barış Alıcı’nın topa dokunmasını engelledi ve kornerle mutlak golü önledi.

8. dakikada Gökhan Alsan’ın serbest vuruştan savunma arkasına gönderdiği topa Ahmet Kesim bomboş durumda kafayı vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.

10. dakikada Erce Kardeşler degajı uzun kullandı, savunmanın arkasına koşan Barış Alıcı yayın üzerinde topla buluşup öne çıkan kalecinin üzerinden aşırttı, meşin yuvarlak üst direğin hemen üzerinden auta çıktı.

18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan hızlı çıkıp sıfırdan kale sahasına kesti, Barış Alıcı dokunamadı, top auta çıktı.

20. dakikada Erdem Uğurlu sağdan penaltı noktası üzerine ortaladı Özgür Can Özcan kafayı vurdu, top üstten az farkla auta gitti.

24. dakikada Erdem Uğurlu bu kez solan kesti, Ba Adama kafayla indirdi, kaleci Erce Kardeşler tam zamanında hamleyi yapıp Özgür can Özcan’ın ayaklarından topu aldı.

25. dakikada Serkan Göksu savunmanın arkasına yerden gönderdi, Barış Alıcı, İsmail Konuk’a rağmen vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada Alexander Rodriguez soldan sıfıra inip altı pasın yakın köşesine kesti, Özgür Can Özcan gelişine kafayı vurdu: 1-1.

41. dakikada Deniz Vural’ın ceza sahası içindeki kısa pasıyla buluşan Enis Durak, önce rakibini geçti, ardından kalecinin bacak arasına doğru vurdu, ancak Stackhowiak’ın topuğuna çarpan top fileler yerine sağa doğru açıldı, Enis Durak yetişip tekrar vurdu, top savunmada kaldı.



İLK YARI 1-1 SONA ERDİ



51. dakikada Okan Derici ceza sahası sağ çaprazında topla buluşup sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Okan Derici savunmanın arasına gönderdi, Himmet Ertürk karşı karşıya pozisyonda vurdu, top kaleci Erce’de kaldı.

56. dakikada Murat Uçar sağdan son çizgiye inip yakın kale direğine kesti, Fatih Aktay vurdu, üstten aut.

57. dakikada Serkan Göksu savunmanın arasına müthiş bir top gönderdi, ancak son anda araya giren İsmail Konuk ayak koyup topu kornere attı.

57. dakikada gelişen ani atakta topla buluşan Himmet Ertürk bir kez daha karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Erce yine gole izin vermedi.

60. dakikada Kerim Avcı yayın üzerinden müthiş sert vurdu, kaleci son anda uzanıp topu çelerek mutlak golü önledi.

65. dakikada Yasin Palaz sağdan altı pasın içine kesti, Jefferson Junior yükselip kafayı vurdu: 2-1.

70. dakikada Himmet Ertürk sağdan hızlı çıkıp kale sahasına ortaladı, Özgür Can Özgür yükseldi ancak kaleci Erce son anda topu yumruklayıp mutlak golü önledi.

71. dakikada Fatih Aktay ile duvar pası yapan Barış Alıcı köşeye yerden vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.

77. dakikada Murat Uçar sağdan bir kez daha son çizgiye inip kesti, yaşanan karambolde kimse topa dokunamayınca savuma tehlikeyi uzaklaştırdı.

81., dakikada Erdoğan Yeşilyurt penaltı noktasına kesti, Barış Alıcı sırtı kaleye dönükken kontrol ettiği topu havalandırıp röveşatasını yaptı, üstten aut.

82. dakikada Kerim Avcı ceza sahası yayı üzerinden sert vurdu, top yan direği sıyırıp auta çıktı.

86. dakikada Himmet Ertürk bir anda kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı, aşırttı ancak Erce Himmet Ertürk’e yine gol izni vermedi.

87. dakikada Murat Uçar sağdan taç çizgisi üzerinden nefis kesti, karambolde Alican Özfesli yükselip kafayı vurdu: 2-2.

90. dakikada yayın üzerine açılan topa Özgür Özkaya müthiş sert vurdu top savunmada kaldı.

90 artı 2. dakikada Yasin Palaz ceza sahası çizgisi üzerinden uzak köşeye ayağının içiyle plase yaptı ve topu filelere gönderdi: 2-3.

MAÇ 3-2 SONA ERDİ.



STAT: Gaziantep Stadı

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Cemal Alpay, Gökhan Barcın

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Adam Stackhowiak – İsmail Konuk, Kossi Segbefia, Ahmet Kesim, Erdem Uğurlu (Dk.80 Özgür Özkaya), Gökhan Alsan, Alexander Rodriguez, Ba Adama (Dk.46 Himmet Ertürk), Okan Derici (Dk.61 Jeffersen Junior), Yasin Palaz, Özgür Can Özcan

ALTINORDU: Erce Kardeşler – Murat Uçar, Recep Yemişci, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Deniz Vural (Dk.67 Berkay Samancı), Serkan Göksu (Dk.79 Alican Özfesl), Kerim Avcı, Enis Durak (Dk.46 Fatih Aktay), Erdoğan Yeşilyurt

GOLLER: Dk.25 Barış Alıcı, 87 Alican Özfesli (Altınordu), 32 Özgür Can Özcan, 65 Jefferson Junior), 90 artı 2 Yasin Palaz (Gazişehir FK)

SARI KARTLAR: Erdem Uğurlu, Kossi Segbefia, İsmail Konuk (Gazişehir FK)