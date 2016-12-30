Göztepe 2016'ya mutlu veda ediyor

TFF 1'İnci Lig'in ilk devresini 31 puanla lider tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da grubundan çıkma şansını sürdüren Göztepe, kötü başladığı 2016 yılına mutlu bir şekilde veda ediyor

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 2016'daki sezonun ikinci devresinde oynadığı 17 maçta sadece 2 galibiyet alarak büyük hayal kırıklığı yaratan ve kümede 4 puan farkla kalmayı başardı. Yeni sezona büyük umutlarla giren Göztepe, 2016'nın son yarısında taraftarını memnun etti. Bu sezon TFF 1'inci Lig'de oynadığı 16 maçın 9'unu galibiyetle bitiren Göztepe, 4 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Türkiye Kupası'nda da şansını kaybetmeyen Göztepe, 6 müsabakanın 4'ünü kazanıp 2'sinden boynu bükük ayrıldı.



Göztepe bu sezon resmi maçlarda sadece 3-0 kaybedilen Sivasspor ile 2-0 yenildiği Medipol Başakşehir'e karşı gol atamadı. Sarı kırmızılılar ligde 27, kupada da 13 gol atmayı başardı. Sarı kırmızılılarda ilk yarının en istikrarlı isimleri ise kaleci Günay ve stoper Schwechlen oldu. Ligde hiçbir maçı kaçırmayan ikili 90 dakika sahada kalarak önemli bir istatistiğe imza attı. Göztepe'de kupa dahil en çok forma giyen oyuncu unvanını ise santrfor Umut aldı. Sezon başında Osmanlıspor'dan kiralanan genç golcü 19 resmi masabakada top koşturup 10 golle de takımının en skoreri olmayı bildi. Makedon yıldız Adis Jahovic ise ligde attığı 9 gol ve yaptığı 5 asistle ön plana çıktı.



Umut ve Jahovic'in ardından Halil 5, Kone 4, Segbefia ve Burak 2, Schwechlen, Gençer, Lokman, Mehmet, Gökhan, George da birer golle takımına katkı sağladı. Göztepe ayrıca evinde gösterdiği performansla da dikkat çekti. Ligde bu sezon taraftarının huzurunda çıktığı 8 maçta 6 kez rakiplerini eli boş gönderen Göztepe, 2 beraberlikle iç sahada da zirveye yerleşti.



Göztepe'de kariyerinin en başarılı dönemini geçiren teknik direktör Okan Buruk bu sezon 28 kişilik kadrosundaki tüm futbolculara forma şansı tanıdı. Lig ve kupada zorlu bir maratona giren Buruk, en çok Umut'tan faydalanırken, Burak, kaleci Yavuz ve Metin ise 2 kez sahaya çıkarak en az görev alan futbolcular oldu.



KONE VE GÖKHAN VEDA EDİYOR



Göztepe transferde hareketli günler geçirmeye başladı. İsviçre'nin FC Will takımından orta saha Murat Akın'la anlaşan, Eskişehirsporlu sol bek Bilal Aziz'i de renklerine katmak için çaba harcayan sarı kırmızılılarda golcü Kone ve orta saha Gökhan vedaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Gökhan'ın gitmek istediğini belirterek, "Gökhan bana oynayabileceği bir ekibe imza atmak istediğini söyledi. Biz de onu kiralayacağız" dedi. Buruk, Kone'nin de yeni yılda takımında olmayabileceğini söyledi. Göztepe'de takımdan gönderilmesi gündeme gelen Emre Aygün'le ise yola devam edileceği öğrenildi.



STEVANOVİC YARIŞI



Göztepe, ülkesinde Partizan'da forma giyen Sırp sağ kanat oyuncusu Alen Stevanovic'e kanca attı. İsviçre'de doğan ve İtalya'da İnter altyapısında yetişen 25 yaşındaki futbolcu, Torino, Toronto, Palermo, Bari ve Spezia Calcio formaları da giydi. İlk olarak Göz-Göz'ün transfer teklifinde bulunduğu 1.84 boyundaki oyuncuya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un da talip olduğu öğrenildi.