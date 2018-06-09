Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı
09 Haziran 2018 Cumartesi 16:13

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda kaptanlık görevini üstlenen oyuncular Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'in yanı sıra Tanju Kayhan, Leo Schwechlen ve kaleci Günay Güvenç'e emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Tüm futbolculara devam eden futbol kariyerlerinde başarılar dilendi.

Sözleşmeleri sona eren oyunculardan Selçuk Şahin, geçen sezon 27 maçta 2 gole imza atmıştı. Sabri Sarıoğlu 29, Tanju Kayhan 14, Leo Schwechlen 22, Günay Güvenç ise 5 müsabakada mücadele etmişti.

Önceki Haber
Akşener: Tarımın içine tükürdünüz
Sonraki Haber
Kaçırılan çocuk annesine teslim edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.