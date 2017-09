Göztepe, 5'te 5 yapmak istiyor

Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışında iddiasını sürdüren Göztepe, pazar günü evinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir'e de gözdağı verdi

Teknik Direktör Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 5'te 5 yapacaklarına inandığını kaydetti. Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Sivasspor galibiyetleriyle iyi bir hava yakaladıklarını anlatan Tuna, "Rakibimiz Başakşehir, hücum gücünü iyi kullanan, iyi oyun kurmayı becerebilen bir ekip. Bizim de oldukça karakterli ve disiplinli bir takımımız var. Sahada her maçı kazanabilecek güçteyiz. Başakşehir'i de yenip milli maç arasına motivasyonumuz yüksek şekilde girmeyi amaçlıyoruz. Milli arada eksiklerimizi kapatıp, daha iyi bir sürece girmiş olacağız" dedi.



Ligdeki ilk teknik adamlık deneyimini yaşadığını hatırlatan Tamer Tuna, "Ben şu anda başarılı oldum diyemem. Takım olarak sezona başarılı başladık. Henüz lig bitmedi, başarı kriteri sezon sonunda değerlendirilir. Çalışmalarımız doğru bir şekilde sürdüğü sürece emeklerimizin karşılığını alacağımızdan eminim" diye konuştu. Göztepe'nin başına geçtiği anda kendisine bazı haklı eleştirilerin yapıldığını kaydeden Tuna, "Taraftarımız her zaman kulübün başarısını ister. Elbette kimse Tamer Tuna'yı yakından tanımıyordu. Ben eleştirel yorumlara kesinlikle üzülmedim, sadece işime konsantre oldum. Sonuçta Dardanelspor, Gaziantepspor, Sivasspor ve Beşiktaş'ta 7 yıllık deneyim yaşadım. Göztepe'nin başarısı için de oyuncularımla her şeyimi veriyorum" yorumunu yaptı. Tuna, alınan iyi sonuçların ardından kendisine 'Göztepe UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilir mi' gibi sorular sorulduğunu sözlerine ekleyerek, "Benim amacım kalıcı olabilmek. Önce Göztepe'yi her zaman Süper Lig'de tutmak" ifadesini kullandı.





Antrenmanda kahkaha sesleri



MEDİPOL Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de idmanlar bir hayli neşeli geçiyor. Süper Lig'de üst üste alınan galibiyetlerin ardından oldukça mutlu gözüken futbolcular ortalığı kahkahalarla inletirken, Teknik Direktör Tamer Tuna futbolcularının hepsinin fizik olarak en iyi şekilde kendilerini sezona hazırladıklarını söyledi. Göz-Göz'de sakatlıkları süren stoper Emrecan ve Ömer takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor müsabakasında sakatlanan golcü Jahovic ise çift kale maçta görev aldı.