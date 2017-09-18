Göztepe adeta şov yaptı!

Göztepe, bu sezon seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek 10 puanla adını 3'üncü sıraya yazdırırken, Bornova Stadı'nda hem futboluyla hem de taraftarıyla adeta şov yaptı

Geçen sezondan sarkan cezası yüzünden Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyirci desteğinden yoksun kalan sarı-kırmızılıların taraftarıyla buluşması görkemli oldu. Tribünleri dolduran 10 bine yakın Göztepeli, takımlarının 10 yıl önce amatör kümeye düştüğü dönemde yazdıkları İsyan Marşı'nı ilk kez Süper Lig'de söyledi. Başlama düdüğü ile birlikte atkılarını açıp marş söyleyen binlerce taraftarın sesi kulakların pasını sildi. Bu arada futbolcuların sahaya çıktıkları anda tribünlerdeki coşku yüzünden yaşadıkları şaşkınlık da gözlerden kaçmadı. Kariyerinde Porto, Sevilla ve Sporting Lizbon gibi kalburüstü takımlarda forma giyen kaleci Beto, seremoni sırasında iki kolunu yana açarak taraftara duyduğu hayranlığı ifade ederken, Traore, Scarione ve Castro da şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Bu arada İzmir'de ilk kez seyirci karşısına çıkan Teknik Direktör Tamer Tuna da taraftarlara övgüler yağdırdı. Genç teknik adam, "İnanılmaz bir ambians vardı. Maç başında tribüne çıkıp taraftarlarla birlikte İsyan Marşı'nı söyleyesim geldi" diye konuştu. Müthiş bir destekle Gençlerbirliği karşılaşmasına başlayan Göztepe, taraftarın şovunu güzel futboluyla süsledi. Üst üste Trabzonspor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle özgüvenleri tavan yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Gençlerbirliği engelini de kayıpsız geçip zirve yarışına ortak oldu. Maç sonunda mutluluklarını bütün tribünle paylaşan teknik ekip ve oyuncular alkış yağmuru ile stattan uğurlandı. Bu sezon transfere yaklaşık 20 milyon euro harcayan Başkan Mehmet Sepil'in sevinci de görülmeye değerdi. Karşılaşma sonunda takımını ve taraftarını ayakta alkışlayan Sepil, "İnanılmaz mutluyum. Hem takıma hem bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımıza hayranım, onlarsız hiçbir şeyin tadı olmuyor. Umuyorum bir daha seyircisiz maç oynanmaz" dedi.





Tuna temkinli konuştu

Bornova Stadı'na tam not

Jahovic & Tayfur durdurulamıyor

Göztepe'nin başında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Teknik Direktör Tamer Tuna, Gençlerbirliği galibiyetinden sonra temkinli açıklamalar yaptı. Taraftarın önünde rakiplerini 3-2 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuna, "İlk 5 haftada 10 puan çok önemli. Fakat bizim hedefimiz kesinlikle ligde kalıcı olmak. Tek düşüncemiz iyi futbol oynayıp taraftarımızın takdirini toplamak" diye konuştu.Sergilenen başarılı performansa rağmen takımda aksaklıkların bulunduğunu dile getiren genç teknik adam, "Öncelikle çok adamla hücumu düşünürken, savunma güvenliğini geri plana atıyoruz. Bu da gereksiz goller yememize neden oluyor. Pas yüzdemizi ise artırmamız şart. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Daha fazla çalışmalıyız. Zamanla tüm eksikliklerimiz kapanacak ve daha iyi bir görüntü sergileyeceğiz" dedi.Süper Lig'de Göztepe ve 1. Lig'de Altınordu'nun iç saha maçlarını oyandığı Bornova Stadı, yeni görüntüsüyle tam not aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'e yükselmesiyle inşaasına başlanan 3 bin 656 kişilik kuzey kale arkası portatif tribünü Gençlerbirliği karşılaşmasıyla hizmete açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların tamamen doldurduğu kale arkası tribünü güzel görüntüler oluştururken, stadın atmosferini de oldukça değiştirdi. Bornova Stadı'nın kapasitesi kale arkasının eklenmesiyle tompal 9 bin 705 kişiye yükseldi.Göztepe'nin geçen sezonki kadrosunda da yer alan golcü Adis Jahovic ve kanat oyuncu Tayfur Bingöl, rakip takımların kabusu oldu. İki futbolcu art arda oynanan Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçmedi. 3'er kez fileleri sarsan Jahovic ve Tayfur'un muhteşem performansı İzmir temsilcisine 9 puan getirdi. Toplam 10 gol atan sarı-kırmızılılarda Scarione 2, Ghilas ve Castro da 1'er kez ağları sarstı.