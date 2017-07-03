Göztepe, Arjantinli oyuncu ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e çıktıktan sonra transferde uzun süre sessiz kalan Göztepe, imzaları üst üste attırmaya başladı

Göztepe, Arjantinli oyuncu ile anlaştı

Sarı kırmızılı takım, Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, Bastia'dan Axel Ngando ve Olympiakos'tan Aly Cissokho'dan sonra Arjantinli orta saha oyuncusu Oscar Scarione'yle de anlaşmaya vardı. Scarione'nin bu hafta takıma katılacağı bildirildi.

Türkiye'de 2013-2016 yılları arasında 3 sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşında ve 1.79 boyundaki futbolcu, Boca Juniors, Deportivo Cuenca, Thun, Luzern, St Gallen ve son olarak İsrail'de Maccabi Tel Aviv formalarını giydi.

Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Scarione, Süper Lig'de görev yaptığı 94 maçta 40 gol atmayı başardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #transfer
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