Göztepe bu kez üzdü!

Süper Lig’de son 4 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Göztepe’ye Medipol Başakşehir dur dedi: 1-2

Ligde son 2 haftada galibiyet alamayan turuncu-lacivertliler Göz-Göz’ü 33’te Epureanu ve 36’da Adebayor’un golleriyle yenerek yeniden çıkışa geçti, Göztepe’ye 90 artı 3’te Jahovic’in penaltı golü yetmedi. Bu sonuçla ligdeki 2’nci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 13 puanda kalırken, Başakşehir de 13 puana yükseldi.



3. dakikada Scarione’nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunma arasında topa iyi yükselen Kadu kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.



12. dakikada Sabri’nin derinmesine pasıyla ceza alanına sokulan Tayfur’un kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş sonuç getirmedi.



23. dakikada Traore’nin sol kanattan getirdiği topa Jahovic altıpas üzerinde kafayla dokundu. Ancak top üstten dışarı gitti.



33. dakikada Başakşehir öne geçti. Tunay’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Epureanu kafayla kaleci Beto’yu avladı: 0-1.



36. dakikada konuk takım farkı 2’ye çıkardı. Elia’nın soldan ortaladığı topa arka direkte Adebayor dokundu: 0-2.



51. dakikada Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbets atışta Selçuk topa hamle yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



58. dakikada Scarione’nin ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Volkan topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



73. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına sızan Castro’nun pasında Scarione bomboş pozisyonda topu kale yerine kaleci Volkan’a nişanladı.



84. dakikada Halil soldan ortaladı, Jahovic’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



90 artı 3. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Clichy’nin Jahovic’i düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterirken, atışı kullanan Jahovic skoru belirledi: 1-2.



STAT: Bornova



HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Serkan Olguncan (xx), Samet Çiçek (xx)



GÖZTEPE: Beto (xx) – Sabri (x), Kosanovic (x), Kadu (xx), Traore (xx), Tayfur (x) (Dk. 59 Halil x), Selçuk (x) (Dk. 84 Ngando), Rotman (x) (Dk. 46 Gouffran) ş, Castro (xx), Scarione (xx), Jahovic (x)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (xxx)- Caiçara (xx), Da Costa (xxx), Epureanu (xxx), Clichy (xx), Elia (xx), Mahmut (xxx), Attamah (xx), Tunay (xxx) (Dk. 82 Visca), Mevlüt (xx) (Dk. 63 Mossoro xx), Adebayor (xxx) (Dk. 76 Mehmet Batdal x)



GOLLER: Dk. 33 Epureanu, Dk. 36 Adebayor (Başakşehir), Dk. 90 artı 3 Jahovic





Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'deki varlıklarının sürmesi adına son derece önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maç sonu yaptığı açıklamada Göztepe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Avcı, "Göztepe'nin analizi yaptığımızda ligin 6 haftalık sürecinde en fazla direkt oynayan, rakip arkasına koşun yapan bir takımla oynadık. Yeni kurulmasına rağmen Göztepe'nin yetenekli oyuncuları vardı. Biz de bu hafta 3'üncü maçı oynuyoruz. 4-4-2 düzeniyle sahaya çıktık. Top oyunda 60 dakika kaldı, bu ligin üzerinde bir süre. Maç içinde 30-40 pas yaptığımız anlar oldu. Kenar ortalar önemliydi ve bu şekilde goller attık. Göztepe ikinci yarıda baskı kurdu ve bunu hissettik. 120 kilometre biz, 118 kilometre koştuk. İki takım adına da keyifli oldu" diye konuştu



Göztepe'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna ise çok üzgün olduklarını söyledi.



Tuna, "Maçı bizim kontrol edebilmemiz adına istediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Geç kaldığımız paslar yaptık. Başakşehir 2-0 öne geçince demorlize olduk. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sağladık. İçeriye paslarla gol aradık. 27 orta yaptık 9 korner kullandık. Bitiş düdüğüne kadar golü aramak önemliydi. Kaybettik, üzgünüz. Coşkulu seyircimize bir galibiyet daha yaşatmak istedik. Ama iyi bir takımız, oynamak isteyen bir takımız. Bu tür zorlu karşılaşmalarda kilidi açmamız lazım" yorumunu yaptı.