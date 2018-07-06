Göztepe'de 3'üncü transfer Berkan Emir

Spor Toto Süper Lig'de 7 isimle yollarını ayıran Göztepe, dış transferde 3'üncü takviyeyi Alanyaspor'dan sol bek Berkan Emir'le anlaşarak yaptı

Göztepe'de 3'üncü transfer Berkan Emir
06 Temmuz 2018 Cuma 14:47

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcunun resmi sözleşme imzalayıp Erzurum kampına katılması bekleniyor. Beşiktaş altyapısında yetişip Orhangazispor'da profesyonel olan Berkan, Bursa Nilüferspor, Gümüşhanespor ve Kahramanmaraşspor'da oynadıktan sonra 1.5 yıl Karşıyaka forması giydi. Karşıyaka'dan Süper Lig'deki Balıkesirspor'la anlaşan Berkan, bu ligde Kayserispor ve Alanyaspor formalarını terletti. Berkan, Süper Lig'de 68, 1'inci Lig'de 46, 2'nci Lig'de 31, 3'üncü Lig'de ise 127 maça çıktı.

KAMPTA KEYİFLER YERİNDE

Göztepe'de Erzurum kampı neşe içinde geçiyor. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde güç depolayan sarı kırmızılıların kamptaki çift kale maçları kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Göz-Göz'de futbolcular, antrenmanlardan arta kalan zamanlarda havuzda vakit geçiriyor.


Kaynak: DHA
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